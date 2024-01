Além de Britney Spears: confira mais artistas que não lançam álbuns há tempos

Nesta última quarta-feira (3), Britney Spears acabou com as esperanças da sua legião de fãs, ao anunciar que não pretende lançar mais nenhum projeto musical. A cantora, que nos últimos anos enfrentou uma série de polêmicas na vida pessoal, desmentiu os rumores dos trabalhos em seu novo disco de estúdio.

O último lançamento inédito da artista foi o nono álbum, Glory, em 2016. De lá pra cá, em meio aos altos e baixos longe dos palcos, a eterna princesa do pop fez participação especial em canções de outros artistas, mas sem expectativa de um material inédito e solo.

Mas engana-se que é apenas Britney Spears que tem deixado os fãs com sede de coisa nova. Abaixo, o Observatório dos Famosos listou outros artistas que não lançam álbuns há tempos. Confira:

Bruno Mars

Com exceção do álbum colaborativo com o rapper americano Anderson Paak, An Evening with Silk Sonic, em 2021, Bruno Mars não lançou um novo disco solo desde 2016, quando veio com o aclamado 24K Magic, onde conquistou diversos prêmios e emplacou inúmeros hits, como ’24K Magic’, ‘That’s What I Like’ e ‘Finesse’, com a rapper Cardi B. Em setembro do ano passado, inclusive, Bruninho realizou dois shows memoráveis na primeira edição do The Town, em São Paulo.

Bruno Mars (Foto: Reprodução/Multishow)

Rihanna

O último trabalho de Rihanna foi o álbum Anti, em 2016, com hits como ‘Work’, parceria com o raper Drake, ‘Kiss It Better’, ‘Needed Me’ e ‘Love On The Brain’. De lá pra cá, a artista investiu em outros projetos como o lançamento da sua própria coleção de maquiagem e calcinha. Apesar do hiato que perdura até hoje, ela é uma das artistas mais ouvidas das plataformas de streaming do mundo. Longevidade, é a definição!

Rihanna (Foto: Reprodução/YouTube) Janet Jackson Com mais de 32 milhões de álbuns vendidos somente nos Estados Unidos, a irmã de Michael Jackson não lança um novo disco desde 2015, com Unbreakable. O mais recente que ela pôde ter disponibilizado aos fãs foi um compilado de seus maiores hits para o Japão, em 2022. Janet Jackson (Foto: Reprodução/Instagram) Jennifer Lopez Sem um novo disco desde A.K.A. (2014), JLo, como também é conhecida, foi mais uma das artistas que demorou até lançar um material inédito. No final de 2023, ela anunciou This is Me… Now, seu primeiro trabalho em nove anos. O projeto é uma espécie de continuação do terceiro disco, This is Me… Then, de 2002, e será lançado em fevereiro. Jennifer Lopez (Foto: Reprodução/Instagram) Shakira A estrela pop colombiana, que dominou as paradas em 2023, adiou por muitas vezes o seu 12º disco de estúdio, em virtude dos acontecimentos à vida pessoal nos últimos anos. Seu mais recente trabalho havia sido El Dorado (2017). Mas, para a felicidade dos fãs, ela garantiu que seu novo álbum será lançado no inicio de 2024 e que também planeja a maior turnê mundial de sua carreira. Shakira (Foto: Divulgação) 50 Cent Apontado como um dos maiores rappers, 50 Cent lançou seu mais recente disco, Animal Ambition, ainda em 2014. De lá pra cá, ele prometeu o lançamento do sucessor, e chegou a garantir que estava em reunião com o aclamado produtor musical Dr. Dre, mas até agora, nada mais foi revelado. 50 Cent (Foto: Divulgação) Justin Timberlake Seis anos após o lançamento do seu álbum, Man of the Woods (2018), o 'príncipe do pop' estaria com o novo disco totalmente finalizado. A expectativa, inclusive, era de que o lançamento do carro-chefe do disco tivesse acontecido em 2023, mas teria sido barrado em virtude das polêmicas expostas durante a relação que teve com Britney Spears, no livro autobiográfico dela. Justin Timberlake (Foto: Reprodução) Jessie J A artista britânica, dona de uma das maiores vozes da atualidade, enfrentou diversos acontecimentos na vida pessoal e profissional, desde o lançamento do seu mais recente disco, This Christmas Day (2018). Em entrevistas, ela chegou a confessar que decidiu demitir o próprio empresário, além de ter descartado seu novo álbum, inteiramente pronto, e começar do zero. Ainda assim, as expectativas são de que ela retorne à indústria. Jessie J (Foto: Reprodução/Instagram) Mariah Carey A 'rainha do Natal', que surge nas principais paradas musicais anualmente, não possui um novo álbum a ser lançado desde 2018, com Caution. Apesar das baixas expectativas para um novo disco, a artista americana continua criando novos recordes e responsável pela venda de milhões ao redor do mundo. Mariah Carey (Foto: Reprodução/Instagram)

