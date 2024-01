Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (6/1)

Os efeitos colaterais

Data estelar: Lua míngua em Escorpião

Se o efeito das drogas não fosse bom, ninguém se viciava em drogas, e da mesma maneira, se não houvesse regozijo associado à prática sexual, provavelmente nossa humanidade deixaria de reproduzir, e não haveria nada parecido com vício em sexo.

O problema não são os efeitos iniciais, o problema são os efeitos secundários e colaterais, que fisgam nossa humanidade nas suas vulnerabilidades, a fazendo perder o domínio sobre sua própria consciência e a tornando dependente de estímulos exteriores para continuar imaginando que a vida valeria a pena.

E isso não é algo que se previna através de proibições, mas de todo um sistema educacional e sociológico que exalte as qualidades da consciência sobre a inércia da inconsciência.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Por inércia, as coisas seguirão o caminho mais fácil, ou seja, a repetição do que deu certo outrora. Você precisa ser maior do que essa inércia, você precisa impor seu próprio ritmo, para fazer acontecer o que pretende.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Andar com companhias é mais difícil do que trilhar o caminho existencial contando apenas com seus próprios recursos, porém, a primeira opção é mais enriquecedora, a despeito de todas as dificuldades inerentes.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Mantenha a temperança diante de tudo que acontece, porque quanto mais complicadas vão ficando as coisas e os relacionamentos, mais e mais sua alma fica responsável por encontrar uma explicação lúcida e alegre para tudo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Use sua capacidade de sedução, aprenda a se despir de quaisquer pudores a esse respeito, e utilizar o instrumento para que seus planos se aproximem a cada dia mais da realização. Tudo leva tempo e amadurecimento.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Prefira aprender a pensar direito sobre todas as opções que estão sobre a mesa, evitando tomar decisões precipitadas que pareceriam boas, mas que só seriam postas em marcha para evitar a tensão de pensar direito. Pense.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É de pequenos assuntos que surgem grandes ideias, e com as grandes ideias pressionando sua alma para serem realizadas, fica para sua consciência a responsabilidade de decidir o que fazer com tudo isso. O quê?



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As pessoas que acertam tudo são derrubadas pelo primeiro erro que cometem, já que não sabem o que fazer diante da frustração. Você precisa endurecer seu coração, mas sem perder jamais a boa vontade de continuar em frente.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Aprenda a usar as palavras para esclarecer e orientar, porque para distorcer e desorientar já há um exagero de pessoas, que fazem isso nem sequer sabendo o que fazem, agindo de forma inconsciente e ignorante também.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tendo a maior sinceridade possível com sua própria alma, você assegura um caminho livre de impedimentos desnecessários, apenas tendo de lidar com os que o mundo, a cada dia mais complicado, continuará produzindo.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tudo que você tiver em mente, para ser realizado precisa de muita articulação social e financeira, e isso não deveria ser tratado como um problema, mas como a necessária ação que faz o destino acontecer. Só isso.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A confiança é fundamental, e ela não pode ser outorgada por alguém a você, é você, de dentro de sua própria alma que precisa conquistar a confiança necessária para navegar com alegria pela vida afora e dentro.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Você pode sentir falta de uma boa conversa, e isso não é algo que possa ser remediado de imediato, porque para conversar é preciso ter interlocutores, e raramente as pessoas buscam ter conversas que as façam pensar.