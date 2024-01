BBB 24: Saiba quem é Vinicius Rodrigues, atleta paralímpico no camarote

Natural de Primavera, distrito de Rosana, em São Paulo, Vinicius Rodrigues, 29 anos, é um atleta paralímpico. Vinicius é um velocista que compete na classe T63, para amputados de perna acima do joelho.

Com uma história de superação, o velocista participou dos Jogos Parapan-Americanos de Lima (2019) e das Paralimpíadas de Tóquio (2020), onde conquistou medalha de prata para o Brasil.

A carreira de Vinícius no atletismo começou aos 19 anos, quando sofreu um acidente de trânsito na cidade de Maringá, no Paraná, e teve parte da perna esquerda amputada. Ainda no hospital, recebeu a visita da atleta paralímpica Terezinha Guilhermina, que o apresentou ao atletismo.

O atleta participou de sua primeira competição em 2015 e, quatro anos depois, durante um torneio, quebrou o recorde mundial dos 100 metros rasos da classe T63 para amputados de perna acima do joelho, com o tempo de 11s95.

Nas redes sociais, costuma compartilhar a rotina de treinos e competições, além de momentos com a filha, de 7 anos.