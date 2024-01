Confirmado no BBB 24, MC Bin Laden perdeu 50 kg após dieta; veja!

O BBB 24 estreia no dia 08 de Janeiro e já tem dominado os principais assuntos das redes sociais. Nesta sexta-feira(5/1), o MC Bin Laden foi confirmado pela produção do reality, compondo o time camarote da edição.

O funkeiro, natural de São Paulo, viveu uma grande mudança em sua vida antes de topar participar do reality show.

Dono do hit ‘Tá Tranquilo, Tá Favorável’, MC Bin Laden perdeu cerca de 50 kg após uma dieta regrada e uma rotina intensa de exercícios físicos.

"Consegui eliminar 8kg nos primeiros 15 dias com o detox e me motivei a continuar o processo. No final, eliminei 50 kg", disse ele. O BBB 24, com apresentação de Tadeu Schmidt, tem estreia confirmada para a próxima segunda(08).

