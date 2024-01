BBB 24: Saiba quem é Wanessa Camargo, confirmada no camarote

Wanessa Camargo, de 41 anos, foi confirmada no camarote do Big Brother Brasil 2024. A cantora, compositora, atriz e apresentadora atingiu o estrelato no início da década de 2000, aos 17 anos de idade, quando seguiu os passos do pai, o sertanejo Zezé Di Camargo, assinou um contrato com a BMG e lançou os álbuns homônimos Wanessa Camargo (2000), Wanessa Camargo (2001) e Wanessa Camargo (2002).

Ao longo da carreira, emplacou sucessos como Amor, amor, O amor não deixa, Eu quero ser o seu amor, e Shine It On. Fez participações em filmes e novelas e se apresentou em diversos programas de televisão durante as décadas trajetória artística. “O maior prêmio para quem canta é saber que sua música marcou uma geração e está no coração das pessoas”, diz Wanessa.

Natural de Goiânia, Wanessa teve uma infância simples e com a virada na vida do pai, se acostumou com os holofotes desde cedo. A cantora conta que aprendeu a lidar com críticas e comparações: “Na vivência fui me preparando e criando casca”.

Ao longo de sua trajetória, Wanessa se revelou como uma mulher que gosta de desafios e de fazer coisas diferentes, embarcando em diferentes projetos artísticos. Mãe de dois filhos, destaca que valoriza bastante a relação com a família: “É meu chão, minha base, meu tudo”, declara ela, que embora esteja namorando, também aprecia seus momentos sozinha.