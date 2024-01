Ator Christian Oliver e filhas morrem em acidente aéreo no Caribe

O ator alemão Christian Oliver e suas duas filhas pequenas morreram em um acidente aéreo na região do Caribe, informou a polícia de São Vicente e Granadinas nesta sexta-feira (5).

Oliver, que atuou na comédia de ação "Speed Racer" (2008) e contracenou com George Clooney em "O Segredo de Berlim" (2006), viajava a bordo de uma aeronave monomotor com suas duas filhas na quinta-feira, informou a polícia do arquipélago caribenho em comunicado.

O avião caiu no Mar do Caribe pouco depois de decolar. Pescadores, mergulhadores e a guarda-costeira chegaram ao local da tragédia, onde quatro corpos foram encontrados.

Oliver, de 51 anos, faleceu ao lado de suas filhas Madita, de 10, e Annik, de 12, além do piloto Robert Sachs.

O monomotor decolou de Bequia, uma ilha do arquipélago de Granadinas, com destino a Santa Lúcia pouco depois do meio-dia de quinta-feira.

Oliver, nascido Christian Klepser, apareceu em cerca de 60 programas de televisão e filmes, incluindo um papel secundário em "Operação Valquíria" (2008), estrelado por Tom Cruise, a sitcom "Saved by the Bell: The New Class" (1993-2000), e a série Sense 8 (2015-2018).