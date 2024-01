BBB 24: conheça Isabelle e Davi, participantes escolhidos pelo público

A edição do BBB 24 começou nesta segunda-feira (8/1). Os primeiros 18 participantes do jogo entraram na casa nesta tarde e, conforme anunciado anteriormente pelo apresentador do programa, Tadeu, outros 8 participantes vão entrar ao vivo durante o programa.

Isabelle e Davi foram os escolhidos pelo público para entrar no programa com imunidade para a primeira semana de paredão. Eles disputaram a vaga com mais 11 candidatos, em votação aberta no Fantástico, na noite de domingo (7/1).

Natural de Manaus (AM), Isabelle, de 31 anos, já chegou a dar aulas, mas hoje trabalha como dançarina e influenciadora digital na região. Participa de uma das festas culturais mais marcantes do país e é a personagem cunhã-poranga do Boi Garantido, o vermelho, no Festival de Parintins, desde 2018.

Natural de Salvador (BA), o motorista de aplicativo Davi Brito, de 21 anos, não busca fama e vê o programa como uma oportunidade de trazer estabilidade financeira para sua família.