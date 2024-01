BBB 24: Primeira prova de resistência já dura oito horas

O Big Brother Brasil começou e a primeira prova do líder já dura oito horas. Os participantes competem pelo primeiro colar do líder e um carro zero.

Nos primeiro minutos de prova, Rodriguinho acabou apertando o botão antes do tempo e foi o primeiro eliminado da disputa. O segundo a deixar a prova foi Lucas Luigi, logo depois Fernanda e Nizam foram eliminados.

Perto de completar quatro horas na disputa, Wanessa Camargo e MC Bin Laden foram eliminados da disputa.

Beatriz e Vanessa Lopes desistiram e deixaram a prova juntas, perto das seis horas de duração.

A prova dura mais de oito horas e ainda tem seis participantes na disputa. Concorrem à liderança Maycon, Marcus, Mattheus, Deniziane, Alane e Vinícius.