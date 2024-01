Mingau recebe alta após 4 meses de internação em hospital de São Paulo

O músico Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como "Mingau", recebeu alta hospital nesta segunda-feira (8/1), após passar quatro meses internado no hospital São Luiz, em São Paulo. Nos próximos meses, o baixista da banda Ultraje a Rigor passará por reabilitação motora e funcional.

Mingau foi baleado na cabeça com uma arma de fogo na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, em setembro do ano passado. Ele estava em um veículo com o amigo. O músico tem uma pousada na região de Paraty. Enquanto dirigiam naquela área, o carro passou em alta velocidade por um quebra molas e saltou. Neste momento, vários tiros foram efetuados na direção do veículo. Mingau foi baleado e levado a um hospital municipal na cidade.

No entanto, a unidade carecia de um neurocirurgião. O músico então foi transferido a um hospital particular, em São Paulo. Dos cinco suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio, a polícia prendeu quatro. O último preso foi um rapaz de 29 anos detido em uma na Zona Rural de Taubaté, no interior de São Paulo.

A família do baixista agradeceu todo o apoio recebido. "O Mingau agora entra em uma nova etapa de reabilitação. Conforme os resultados aparecerem, colocamos amigos e fãs a par. Gratidão", disse, em nota.