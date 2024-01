BBB 24: prova do líder chega a 14 horas; veja quem ainda está na disputa

A disputa para a primeira liderança da 24ª temporada do Big brother Brasil está muito acirrada. Iniciada mais ao fim da edição de estreia no programa, na noite desta segunda-feira (8/1), apenas três participantes seguem na luta pelo título de primeiro líder. O último a desistir foi Maycon, um pouco depois de 14 horas de prova.

A primeira prova da edição não contou com os oito participantes do puxadinho e sim apenas com os 18 que já estavam na casa, e funcionou no esquema de resistência. Cada jogador ficou em frente a uma bancada com um botão enquanto, no telão, aparecia uma mensagem de atenção dando início a rodada. Assim que a rodada começava, os participantes deveriam apertar o botão da bancada após um dos três sinais: buzina, faróis ou a música da Chevrolet.

Aquele que apertava o botão antes de um dos três sinais com a rodada iniciada, era eliminado. O jogador que apertasse primeiro escolhia um jogador para cumprir um desafio e o último a apertar também deveria cumprir o mesmo desafio. Esses dois jogadores tinham que cumprir uma tarefa com tempo estipulado. Eles só seriam eliminados da tarefa se não cumprissem a tarefa a tempo.

Ainda no programa ao vivo, Rodriguinho foi eliminado por não entender ao certo como funcionava a prova e, ao longo da madrugada, várias pessoas foram abandonando a disputa.

Nesta terça-feira (9) a tarde, restavam apenas três pessoas: Marcus Vinicius, Matteus e Deniziane.

De acordo com Tadeu, em caso de os participantes resistirem até o programa ao vivo desta terça, a dinâmica passará a ser eliminatória para que o vencedor da disputa seja anunciado e a dinâmica da semana possa continuar.

Ainda hoje será formado um paredão triplo com o indicado do líder e os dois mais votados pela casa. Vale lembrar que os dois escolhidos para entrar no programa por votação do público, Isabelle e Davi, estão imunes nesta primeira dinâmica.