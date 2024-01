Kaitlyn Dever será Abby na segunda temporada de ‘The last of us’

Personagem central da parte dois do jogo, Abby será interpretada por Kaitlyn Dever (Dopesick, Inacreditável) em The last of us. A informação é da revista Variety e foi divulgada nesta terça-feira (9/1). Dever irá dividir as cenas da segunda parte da série da HBO que foi sucesso absoluto entre o público e a crítica especializada com Bella Ramsey, que vive Ellie Williams, a personagem principal.

A sinopse do programa revela que a personagem é “uma soldada habilidosa cuja visão em preto e branco do mundo é desafiada enquanto ela busca vingança por aqueles que amava”. De acordo com os produtores, o processo de seleção dos atores que vivem os personagens do jogo continua seguindo a mesma linha utilizada na primeira temporada: atores de classe mundial que incorporem as almas dos personagens no material de origem.

Kaitlyn Dever nasceu em dezembro de 1996 em Phoenix, Arizona. Além de atriz, é produtora e ficou conhecida pelos trabalhos em Fora de série (2019), Inacreditável (2019) e Temporário 12 (2013). Na seleção de atores e atrizes para The last of us, Dever foi sondada para interpretar Ellie, mas o papel acabou indo para Bella Ramsey.

The last of us, série indicada a 25 categorias no Emmy, é baseada na história do jogo homônimo, lançado pela Sony em 2014. Ela se passa 20 anos após a civilização moderna ter sido destruída por um fungo e acompanha Joel (Pedro Pascal), um mercenário contratado para contrabandear Ellie (Bella Ramsey), uma garota de 14 anos. A série, assim como o jogo, foi escrita e produzida por Neil Druckmann.