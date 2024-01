BBB 24: Deniziane vence prova de resistência e é a primeira líder

A mineira Deniziane conquistou a primeira liderança do Big Brother Brasil 2024. Depois de quase 19 horas de prova, a sister venceu o gaúcho Matteus. Os dois ficaram sozinhos na disputa por cerca de uma hora, pois Marcus foi eliminado pouco antes de a prova completar 18 horas.

A disputa começou na noite de segunda-feira e terminou na noite desta terça-feira (9/1) — que aguarda mais emoções para os brothers. Durante o programa, será formado um paredão triplo com o indicado de Deniziane, a líder, e os dois mais votados pela casa. Os dois escolhidos para entrar no programa por votação do público, Isabelle e Davi, estão imunes nesta primeira dinâmica.

Sobre a prova

Participaram da primeira prova do líder do BBB 24 apenas os 18 brothers que estavam na casa, entre camarotes e pipocas. Ou seja, os oito escolhidos do puxadinho não puderam disputar a liderança.

A prova foi de resistência. Cada jogador ficou em frente a uma bancada com um botão, enquanto aparecia no telão uma mensagem dando início a rodada. Assim que a rodada começava, os participantes deveriam apertar o botão da bancada após um dos três sinais: buzina, faróis ou a música da Chevrolet.

Quem apertasse o botão antes de um dos três sinais com a rodada iniciada era eliminado. O jogador que apertasse primeiro escolhia um jogador para cumprir um desafio com tempo estipulado, e o último a apertar também deveria cumpri-lo. Esses dois jogadores só seriam eliminados da prova se não cumprissem a tarefa a tempo.

Ordem de eliminação

O primeiro a ser eliminado da competição foi Rodriguinho, no início da prova. Em seguida, foram eliminados Lucas Luigi, Fernanda, Nizam, Giovanna Pitel, Wanessa Camargo, MC Bin Laden, Yasmin Brunet, Lucas Pizane, Beatriz, Vanessa Lope, Leidy Elin, Vinicius Rodrigues, Alane, Maycon e Marcus.

Entenda a dinâmica da semana

Com uma casa cheia, o BBB 24 já começa em ritmo acelerado. O novo líder terá menos de 24 horas para escolher a vítima, pois o primeiro paredão da edição será formado nesta terça-feira (9). Vale lembrar que os dois escolhidos para entrar no programa por votação do público, Isabelle e Davi, estão imunes nesta primeira dinâmica.

Três pessoas vão disputar a primeira berlinda. Além do indicado do líder, o primeiro e segundo mais votados pela casa também vão acabar no paredão.

A primeira eliminação da edição ocorre na noite de quinta-feira (11). Vale lembrar que, após reclamações do “flood” nas votações, a direção do reality show global decidiu fazer uma importante mudança no formato.

O BBB 24 contará com votação dividida em duas etapas — da torcida, que poderá ser feito de forma ilimitada, e único, que será garantido por meio do CPF. Cada modelo de votação terá o peso de 50% e o resultado final será a média ponderada dos dois formatos.