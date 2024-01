BBB 24: web aponta falta de equidade em prova do líder

O BBB 24 começou na noite de segunda-feira (8/1) e um momento da dinâmica da prova do líder foi duramente criticada na web pela falta de acessibilidade para manter uma equidade entre todos os participantes, incluindo o atleta paralímpico Vinicius Rodrigues.

Na prova do líder, os participantes ficavam em frente a uma bancada com um botão e, no telão, aparecia uma mensagem de atenção dando início a rodada. Assim que a rodada começava, os participantes deveriam apertar o botão da bancada após um dos três sinais: buzina, faróis ou a música da Chevrolet.

Aquele que apertava o botão antes de um dos três sinais com a rodada iniciada, era eliminado. O jogador que apertasse primeiro escolhia um jogador para cumprir um desafio e o último a apertar também deveria cumprir o mesmo desafio. Esses dois jogadores tinham que cumprir uma tarefa com tempo estipulado.

Logo no começo da dinâmica, Vinicius foi escolhido por Maycon para realizar o desafio. No entanto, muito internautas apontaram que a prova não tinha acessibilidade tanto para chegar até o começo do desafio, quanto para sair da piscina de bolhinhas onde os participantes caiam no começo do percurso.

No meio do desafio, Vinicius precisou tirar a prótese da perna direita para que não precisasse concluir a parte do percurso com slime nela. Nas redes sociais, influenciadores da causa das Pessoas com Deficiência (PCD) criticaram a falta de equidade na prova.



"Não adianta botar um participante atleta paralímpico e não fornecer acessibilidade necessária para que a competição tenha equidade. É óbvio que ele vai se prejudicar nessa prova", escreveu o ativista e influenciador Ivan Baron.

A atleta paralímpica Verônica Hipólito também comentou sobre o assunto após ver que muitos internautas diziam que estavam com "pena" de Vinicius ter que fazer a prova. "Pessoal, pera, vamos ser sinceros? Se vocês estão sentindo dó/pena do Vini por ele ter entrado na prova, tá errado, isso é capacitismo. O Vini odeia isso. Se o Merenda [Maycon] tivesse chamado qualquer outro, vocês estariam com raiva assim? O Vini fez o que todos fizeram: se jogou na prova", pontuou.

Ela também comentou sobre a falta de equidade no desafio. "A prova foi igual para todos? Não. Mas ele (ou nós) esperávamos isso? Não. Isso é na nossa vida. Mas o Vini tem capacidade para fazer o que quiser, ele é recordista mundial, acham mesmo que iria abaixar a cabeça para isso?", afirmou.

Além de Verônica e Ivan, o influencer Fernando Campos também criticou a produção da prova. "Não adianta dar oportunidade a uma pessoa com deficiência sem pensar nos desafios que ela vai ter nas provas. Acessibilidade e inclusão são dois conceitos intimamente ligados: sem um, o outro não acontece".

Horas após a repercussão da cena, a produção do BBB 24 parou a prova e perguntou se Vinicius queria trocar a prótese que estava usando para outra que pudesse molhar. "Você combinou com a produção que viria para as provas com uma perna que pode molhar. Se não for essa, podemos fazer troca". Vinicius aceitou fazer a troca e minutos depois passou a competir com uma prótese mais adequada.

