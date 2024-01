BBB 24: Luigi chama Leidy Elin de ‘macaca’ e sister chama atenção dele

No segundo dia de Big Brother Brasil 24, a participante Leidy Elin precisou chamar a atenção de Lucas Luigi após o brother utilizar um termo racista para se referir a ela. O carioca chamou a trancista de “macaca”.

“Dois preto, pobre, favelado, não precisava nem sentar com você e falar isso”, afirmou Leidy Elin. Em resposta, Luigi disse que foi “automático” e que, entre os amigos, o uso dessa palavra é comum.

A sister destacou que não quis conversar na hora para evitar uma discussão e preferiu chamar Lucas depois que estivesse mais calma. “É uma palavra muito usada lá fora para agredir a gente que é preto”, apontou Leidy Elin, ofendida.

Ela ainda aconselhou Luigi a se policiar em relação ao que fala dentro da casa.



