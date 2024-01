BBB 24: Vanessa Lopes revela mágoa por meme envolvendo Neymar e explica motivo

Vanessa Lopes, participante do BBB 24, deixou os internautas surpresos ao entregar que possui vergonha da dimensão em que Chapadinha na Gaveta, faixa que gravou com a cantora Gabily, se tornou durante a época da Copa do Mundo, em 2022.

Na ocasião, o assunto surgiu após ela ter sido questionada por Beatriz. "Sua música não é com Neymar? Você tava cantando", quis saber a sister. "Não, é não. Ela não existe", respondeu a tiktoker, entre risos. "É com o Neymar, não é?", questionou a vendedora. "Fala dele, mas ele não está na música não", explicou a pernambucana.

Vanessa Lopes, então, confessou que não compreendeu o fato de ‘Chapadinha na Gaveta’ ter virado meme. "Eu fico zoando, eu e minhas amigas ficamos zoando também. É porquê era pra ser uma brincadeira de aplicativo, e o pessoal achou que era real, que era pra realmente o negócio pra ser a música mundial da Copa", relembrou ela, que ainda citou uma outra situação, em que entregou a mágoa.

"O povo levou muito a sério. Teve uma vez que fui dançar uma música em inglês de uma música da Whitney Houston e o pessoal achou que eu estava levando a sério. Gente, eu nunca dançaria uma contemporânea lenta, uma Whitney no fundo, mas o povo pegou tão pesado… Eu fico bad", confessou o ex-affair de Gabriel Medina.

