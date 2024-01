BBB 24: Ex de Luciano recusa torcida para Wanessa Camargo e explica motivo

Cleo Loyola, ex-mulher do cantor Luciano, da dupla com Zezé Di Camargo, utilizou as redes sociais, e anunciou que não torcerá por Wanessa Camargo no BBB 24. A criadora de conteúdo, que costuma causar polêmica pelas suas declarações, justificou a razão pela qual tomou a decisão.

"Não [vou torcer], de jeito nenhum. Entrou um monte de gente que nem sei quem é ainda, sei que a Wanessa entrou porque muita gente me mandou mensagem aqui, mas eu vou torcer por alguém que realmente precise ganhar o prêmio para comprar a casa própria, dar uma estrutura boa para a família", iniciou ela, através da caixinha de perguntas, nos Stories do Instagram.

A ex-mulher de Luciano, então, sugeriu que Wanessa Camargo buscasse tratamento em prol da saúde mental. "Lá [no BBB], eu acredito que não vai ser um lugar tão legal para ela ter uma saúde mental melhor, mas cada um com seu cada um", disparou.

Polêmica, Cleo Loyola foi a primeira esposa de Luciano Camargo. Eles são pais de Wesley, que nasceu quando o cantor tinha 16 anos. Ela, inclusive, não possui uma relação nada harmoniosa com a família do ex-marido, e chegou a ter sido criticada publicamente pela própria Wanessa.

