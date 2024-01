BBB 24: Wanessa e Yasmin dizem entender Viih Tube por falta de banho

A conversa começou quando Yasmin afirmou que estava detestando tomar banho no programa e que só estava fazendo porque estava sendo filmada - (crédito: Reprodução/Globoplay) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Wanessa Camargo e Yasmin Brunet comentaram, na noite desta terça-feira (9/1), no BBB 24, que só após estarem na casa do programa que passaram a entender como Viih Tube, participante do BBB 21, ficava sem tomar banho no reality.

A conversa começou quando Yasmin afirmou que estava detestando tomar banho no programa e que só estava fazendo porque estava sendo filmada.

Em tom descontraído, Wanessa riu da situação e afirmou que agora entendia Viih Tube. Na sequência Yasmin disse: "Se eu te chamei de porquinha eu não me lembro".

A conversa seguiu com elas reclamando sobre a dificuldade de tomar banho de biquíni. "Eu ficava nossa que sem noção [Viih Tube] eu tomaria 5 banhos por dia", contou Yasmin rindo.

Já Wanessa falou sobre ter levado maiôs para tomar banho e que isso dificultava ainda mais a tomar banho e Yasmin completou. "É muito difícil".