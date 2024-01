Letícia Lima lança fotolivro com registros inspirados em olhar míope

Com imagens captadas ao longo de um ano, a obra fotográfica Lume D'água, da artista brasiliense Letícia Lima, ganha forma e data de lançamento. O livro físico reúne 37 páginas de imagens selecionadas e é o resultado de práticas abstratas que dialogam com a pintura impressionista, uma inspiração da autora. Lume D'água está disponível para ser adquirido no site e instagram da Editora Oribê. O evento de apresentação do trabalho ocorre nesta quinta-feira (11/1), às 19h, de forma digital, por meio de live no instagram da fotógrafa @lehtlima.

Os registros de Letícia Lima, em Lume D'Água, celebram como foi lidar com a miopia e o astigmatismo diagnosticados desde a infância. O enquadramento utilizado para as fotos busca captar e explorar diversos elementos, paisagens que refletem a luz e sombra que se espalham. Além da sensação de vertigem que é alcançada por meio das obras.

Fotógrafa há 16 anos, Letícia Lima conta ao Correio que a ideia do fotolivro surgiu durante uma viagem que fez para uma trilha. Em dado momento, perdeu os óculos na corredeira, que levou o acessório rio abaixo. "Ao vencer a frustração de perdê-los, comecei a fotografar meu entorno e após essa experiência voltei meu olhar e narrativa à construção imagética desse mundo subjetivo que vive em meu imaginário", afirma.

Letícia comenta o processo de curadoria das fotos e o significado que o Lume D'água tem para ela. "É um passeio pelo meu acervo pessoal, fotografias que antes eu construía para mim e as guardava em segredo serão vislumbradas por novos olhares. É como abrir o armário e reorganizar para que o novo venha. Muitas das fotografias inseridas neste livro são frutos de momentos com sentimentos intensos, mas um deles abarca o que este livro significa para mim: encanto", ressalta.

A fotógrafa destaca as expectativas para o lançamento do fotolivro. "Existe um nervosismo natural e até gostoso de poder ver esse trabalho que durante anos morou no meu HD externo, criar asas e poder encantar outras miradas por aí. Significa um passo importante para a continuação da minha jornada fotográfica, que segue em construção", enfatiza.

Letícia antecipa o que o público pode esperar ao observar a obra. "Além da sensação de vertigem, também busquei inserir imagens com movimento das ondas, água e pontilhado de luz, detalhes de textura e linhas e rastros do céu noturno. Essas imagens carregam a forma como enxergo o mundo envolto em meu imaginário", explica Letícia.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço



Lume D'água

Lançamento nesta quinta-feira (11/1), às 19h, no Instagram @lehtlima. Venda do livro físico a partir de R$ 39 pela Editora Oribê: espacodeculturaoribe.com.br ou @oribe.cultural