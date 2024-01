André Vilaron lança fotolivro em homenagem à capital federal

Nesta sexta-feira (5/01), o fotógrafo André de Vilaron lança, às 20h, na Galeria Olho de Águia, em Taguatinga Norte, o fotolivro O Quadrilátero, que faz uma homenagem ao Distrito Federal. Com um total de 115 fotografias, o fotolivro registra a ocupação de todo o território do DF, da idealização à concretização.

A curadora Cinara Barbosa, em texto de apresentação da obra, citado no material de divulgação para a imprensa, fala sobre o percurso do fotógrafo. "Vilaron realiza questionamentos sobre a concepção das imagens, tanto como documento, quanto como ficção e com isso se interessa pelos modos de contar aquilo que representa a história da cidade que podemos reimaginar e reconhecer.”

O autor faz um passeio pela região do DF, onde registra imagens que vão além do plano piloto. Ele passa pelas regiões administrativas, periferias e registra os moradores desses locais. Um dos destaques do fotolivro é a fotografia que mostra a Pedra Fundamental, confeccionada em 1922, no Rio de Janeiro, e trazida para Planaltina. O monumento celebra a construção de Brasília.





Serviço

O Quadrilátero

De André Vilaron. Curadoria: Cinara Barbosa. Edição de autor, 132 páginas. R$ 50. Lançamento nesta sexta (5/01), ás 20h, na Galeria Olho de Águia (Taguatinga Norte). Entrada gratuita e classificação livre para todos os públicos.