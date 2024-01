‘Barbenheimer’ e Succession dominam as indicações ao SAG Awards 2024

O Screen Actors Guild (SAG), sindicato que representa mais de 120 mil atores dos Estados Unidos, anunciou a lista de indicações para a 30ª edição do SAG Awards 2024 nesta quarta-feira (10/1). A divulgação ocorreu durante uma live do Instagram no perfil oficial da entidade, apresentada pelos atores Kumail Nanjiani (Eternos) e Issa Rae (Insecure). A cerimônia de premiação do SAG Awards 2024 será transmitida pela Netflix em 24 de fevereiro.

Barbie e Oppenheimer lideram a lista dos filmes indicados com quatro categorias, incluindo a de melhor dublê. Em seguida, Assassinos da lua das flores, do diretor Martin Scorsese, aparece com três indicações. Na televisão, a última temporada de Succession dominou as indicações com cinco no total, seguida por Ted Lasso, The bear e The last of us, todas com quatro nomeações.

A premiação está de volta após ficar 118 dias com os membros em greve por melhores salários, remunerações quando o trabalho deles aparecer no streaming e proteções contra o uso de inteligência artificial no audiovisual. O SAG Awards pretende celebrar as obras e as performances lançadas durante esse período, que é considerado um dos mais tumultuosos da categoria.

Além das indicações de Cillian Murphy pelo papel principal em Oppenheimer, Margot Robbie e Lily Gladstone nas personagens principais de Barbie e Assassino da lua das flores, respectivamente, Penélope Cruz chama a atenção e está entre as indicadas pelo papel no filme Ferrari. A atriz, que fez um papel de coadjuvante no final, foi esnobada em outras premiações.

O ator norte-americano Tony Shalhoub interpretou o detetive Sr. Monk por oito temporadas, sendo indicado ao SAG Awards em sete delas. Venceu duas vezes, em 2004 e 2005, e, em 2023, o filme O último caso do Sr. Monk trouxe o ator de volta para o papel após 14 anos. A atuação rendeu mais uma indicação ao prêmio de melhor performance de ator, dessa vez em um filme.

Confira todos os indicados:

Melhor elenco de filme

American fiction

Barbie

A cor púrpura

Assassinos da lua das flores

Oppenheimer

Melhor ator em filme

Bradley Cooper - Maestro

Colman Domingo - Rustin

Paul Giamatti - Os rejeitados

Cillian Murphy - Oppenheimer

Jeffrey Wright - American fiction

Melhor atriz em filme

Annette Bening - Nyad

Lily Gladstone - Assassinos da lua das flores

Carey Mulligan - Maestro

Margot Robbie - Barbie

Emma Stone - Pobres criaturas

Melhor ator coadjuvante em filme

Sterling K. Brown - American fiction

Willem Dafoe - Pobres criaturas

Robert De Niro - Assassinos da lua das flores

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Ryan Gosling - Barbie

Melhor atriz coadjuvante em filme

Emily Blunt - Oppenheimer

Danielle Brooks - A cor púrpura

Penélope Cruz - Ferrari

Jodie Foster - Nyad

Da’Vine Joy Randolph - Os rejeitados

Melhor elenco de dublês em filme

Barbie

Guardiões da galáxia vol. 3

Indiana Jones e a relíquia do destino

John Wick 4: Baba Yaga

Missão: Impossível - Acerto de contas parte 1

Melhor elenco em série de drama

The crown

A idade dourada

The last of us

The morning show

Succession

Melhor atriz em série de drama

Jennifer Aniston - The morning show

Elizabeth Debicki - The crown

Bella Ramsey - The last of us

Keri Russell - A diplomata

Sarah Snook - Succession

Melhor ator em série de drama

Brian Cox - Succession

Billy Crudup - The morning show

Kieran Culkin - Succession

Matthew Macfadyen - Succession

Pedro Pascal - The last of us

Melhor elenco em série de comédia

Abbott elementary

Barry

The bear

Only murders in the building

Ted Lasso

Melhor atriz em série de comédia

Alex Borstein - The marvelous Mrs. Maisel

Rachel Brosnahan - The marvelous Mrs. Maisel

Quionta Brunson - Abbott elementary

Ayo Edebiri - The bear

Hannah Waddingham - Ted Lasso

Melhor ator em série de comédia

Brett Goldstein - Ted Lasso

Bill Hader - Barry

Ebon Moss-Bachrach - The bear

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Jeremy Allen White - The bear

Melhor atriz em minissérie ou filme para a televisão

Uzo Aduba - Império da dor

Katherine Hahn - As pequenas coisas da vida

Brie Larson - Uma questão de química

Belle Powley - A small light

Ali Wong - Treta

Melhor ator em minissérie ou filme para a televisão

Matt Bomer - Companheiros de viagem

Jon Hamm - Fargo

David Oyelowo - Lawmen: Bass Reeves

Tony Shalhoub - O último caso do Sr. Monk

Steven Yeun - Treta

Melhor elenco de dublês em série de televisão

Ahsoka

Barry

Treta

The last of us

The Mandalorian



