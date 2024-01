Jojo Todynho utilizou as redes sociais nesta última quarta-feira (10), e desabafou em torno dos "elogios maldosos" que recebe com frequência relacionadas ao seu emagrecimento – em que perdeu mais de 30 kg, cinco meses após ter feito uma cirurgia bariátrica.

"Sem noção"

Através do Instagram, a cantora afirmou que não costuma tolerar comentários com o mesmo intuito. "As pessoas são muito sem noção. É um elogio com maldade. Energia não mente. Pra você que não é seguidor de verdade, porque meus seguidores de verdade estão sempre me incentivando, presta atenção para você não me pegar com a lua virada, porque vai ouvir o que não quer", disse.

Sem papas na língua, Jojo Todynho ressaltou o incômodo pelos comentário inconvenientes e diversos que costuma receber por conta do corpo. "É muito feio e inconveniente falar do corpo dos outros. Opinião só é dada quando for pedida, e não faça elogio com maldade enraizada", declarou.

"É muito feio, as pessoas sentem. Se fosse com você, você não gostaria. Se poupa também de passar essa vergonha. Se eu me sentir ofendida e alfinetada, posso estar na frente do Papa, eu me posiciono, e você vai me colocar como vilã", concluiu a comentarista do BBB 24.

O post Jojo Todynho perde a paciência com elogios maldosos após emagrecer: "Sem noção" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.