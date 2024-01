Morre Aida Alves Fadel, professora da UnB

CB Correio Braziliense

Aida Alves Fadel ministrava aulas de engenharia mecatrônica - (crédito: Divulgação Universidade de Brasília)

Morreu a professora da Faculdade de Tecnologia, do Departamento de Engenharia, Aida Alves Fadel, da Universidade de Brasília (UnB). A informação foi publicada pela Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB). A causa da morte não foi divulgada.

“Aida dedicou a vida ao ensino e à pesquisa, deixando um legado duradouro que inspirou gerações de estudantes e colegas. A paixão pelo conhecimento, a dedicação incansável e a gentileza deixarão lembranças eternas em todos aqueles que tiveram a honra de conhecê-la”, escreveu a associação.

Aida era doutora em Ciências Mecânicas pela UnB e mestre em Engenharia Mecânica pelo Instituto Militar de Engenharia (IME).

“Que sua memória continue a iluminar nosso caminho e que possamos honrar o legado da professora Aida Fadel de maneira digna. Ela será para sempre lembrada e profundamente sentida em nossa comunidade e sua ausência sentida profundamente”, aponta a ADUnB.

Por fim, a instituição se solidariza com a família e amigos da professora.

Confira a íntegra da nota da ADUnB

"É com pesar que a Associação dos Docentes da Universidade de Brasília - Seção Sindical do ANDES-Sindicato Nacional (ADUnB-S.Sind.) comunica o falecimento da professora da Faculdade de Tecnologia, do Departamento de Engenharia, Aida Alves Fadel, uma pessoa querida e altamente respeitada. A professora deixa um vazio irreparável em nossa comunidade acadêmica.

Aida dedicou a vida ao ensino e à pesquisa, deixando um legado duradouro que inspirou e continuará inspirando gerações de estudantes e colegas docentes. A paixão pelo conhecimento, a dedicação incansável, a participação ativa e a gentileza deixarão lembranças eternas em todos aqueles que tiveram a honra de conhecê-la.

Neste momento de luto, estendemos nossas mais profundas condolências à família da professora Aida Fadel, aos amigos, aos alunos e aos colegas docentes e técnicos que compartilharam sua jornada.

Que sua memória continue a iluminar nossas lutas e nosso trabalho e que possamos honrar o legado da professora Aida Fadel de maneira digna. Ela será para sempre lembrada e sua ausência profundamente sentida em nossa comunidade..

A ADUnB-S.Sind. se solidariza com familiares, amigos, amigas, colegas e estudantes que tiveram a oportunidade de conviver com a professora Aida Alves Fadel.

Aida Presente, presente, presente."