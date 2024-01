Marcos Palmeira questiona termo "coronel" de personagem em Renascer

Marcos Palmeira, ator, em entrevista veiculada no Notícias da TV, apontou que não observa semelhanças do José Leôncio, que interpretou no remake de Pantanal, com o José Inocêncio, seu atual personagem em Renascer, que estreia dia 22 de janeiro.

"As semelhanças existem, a comparação vai existir. Mas eu não vejo o José Leôncio no José Inocêncio. Para mim, isso já me distancia bastante dos personagens. Um é do Brasil central e o outro do Nordeste. Tem uma questão regional forte neles, mas tem a coisa do filho rejeitado. O foco, realmente, é mergulhar nessa história que está sendo contada, nessa realidade diferente", explicou.

Inclusive, o ator global não acha que o termo coronel se aplica ao José Leôncio no remake de Pantanal. "Ele foge o estereótipo do coronel, diferente do que foi feito há 30 anos pelo Fagundes. Hoje, ele mete a mão na massa, ele não é um coronel", começou ela.

"Na verdade, ele é um dono de fazenda, e produz, que faz acontecer. A gente mudou essa figura do coronel que fica dando ordens. Eles são todos parceiros. Isso vem muito desse espírito da agrofloresta, de um homem que trabalha e enxerga a natureza", concluiu.

