‘Renascer’: saiba quem é o ator que vai interpretar personagem inédito

O ator Breno da Matta, de 40 anos, fará sua estreia nas telinhas em Renascer, próxima novela das nove da Globo, que estreia no dia 22 de janeiro. No remake, assinado por Bruno Luperi, ele interpretará um líder religioso, e diferente da primeira versão, de 1993, onde o personagem era um padre, ele viverá o pastor Lívio.

Em entrevista ao jornal Extra, o artista descreveu as expectativas pelo lançamento da substituta de Terra e Paixão, e consequentemente, por ser seu primeiro trabalho em um folhetim. "A expectativa é grande. É uma novela das nove, e a história original foi um dos maiores sucessos da teledramaturgia", apontou.

Breno da Matta, por sua vez, afirmou que está pronto para lidar com a recepção do público sobre seu personagem. "Acho que estou preparado para lidar com a exposição de uma novela. Sou um cara com gostos populares, gosto de conversar com as pessoas", explicou.

"A história do pastor Lívio vai gerar debates. Senti que existe um olhar negativo para os evangélicos quando anunciaram que ele seria pastor. Mas vai ser algo totalmente fora do que esperam. Ele é humanista, luta pelos menos favorecidos", apostou o ator de Renascer.

O ator Breno da Matta (Foto: Reprodução/Instagram)

