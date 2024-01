Além de ‘Terra e Paixão’, saiba quais novelas das nove mais tiveram assassinatos

Terra e Paixão, que está na reta final, termina no próximo dia 19 de janeiro, mas até lá, promete grandes revelações e reviravoltas. Em cartaz desde maio de 2023, a novela de Walcyr Carrasco vai se despedir do público com uma coleção de assassinatos e mistérios entre os personagens.

Até a penúltima semana, a obra protagonizada por Barbara Reis e Cauã Reymond já possuiu cerca de 13 mortes, com exceção dos atentados e tentativas de homicídio. Curiosamente, todas elas aconteceram em Nova Primavera, cidade fictícia do folhetim das nove da Globo.

Apesar do número expressivo – e pode aumentar -, Terra e Paixão ainda assim não se tornou a novela com o maior número de assassinatos em toda sua exibição. Das produções do horário nobre veiculadas no horário nobre desde 2010, A Regra do Jogo (2015), de João Emanuel Carneiro, ocupou o topo da lista, com 26 mortes.

Em segundo lugar, veio Insensato Coração (2011), com 23; seguido por A Dona do Pedaço (2019), com 14; Terra e Paixão, por sua vez, ocupa a quarta colocação, com 13 – até então. Abaixo, o Observatório dos Famosos trouxe a lista completa. Confira:

Passione (2010): 5

Insensato Coração (2011): 23

Fina Estampa (2011): 4

Avenida Brasil (2012): 3

Salve Jorge (2012): 5

Amor à Vida (2013): 4

Em Família (2014): 1

Império (2014): 9

Babilônia (2015): 4

A Regra do Jogo (2015): 26

Velho Chico (2016): 5

A Lei do Amor (2016): 9

A Força do Querer (2017): 2

O Outro Lado do Paraíso (2017): 6

Segundo Sol (2018): 4

O Sétimo Guardião (2018): 7

A Dona do Pedaço (2019): 14

Amor de Mãe (2019): 10

Um Lugar ao Sol (2021): 8

Pantanal (2022): 11

Travessia (2022): 2

Terra e Paixão (2023): 13 (até agora)