BBB 24: Wanessa Camargo relembra trauma com a morte do sertanejo Leandro

Wanessa Camargo abriu o coração ao relembrar a morte do cantor Leandro, que formava dupla com o irmão, Leonardo. Durante a primeira festa do BBB 24, na madrugada desta quinta-feira (11), a cantora afirmou ter lidado com o trauma pela perda precoce do artista, que faleceu em 1998, após lutar contra um câncer.

Na ocasião, Rodriguinho enalteceu a carreira e o legado do falecido artista, e relembrou o impacto dele na música sertaneja. "Ele acabou com o Brasil. Ele [Nizam] falou que o Leonardo tinha mais sucesso que o Leandro. E o Leonardo continua cantando tudo que era do Leandro e Leonardo", explicou o ex-Travessos.

Wanessa Camargo, então, contou como lidou com a morte de Leandro, na época. "Eu era novinha, eles faziam Amigos, foi muita pancada. O primeiro Amigos sem Leandro foi de chorar. Foi rápida a morte dele. Ele descobriu o câncer de pulmão e morreu", relembrou a artista, citando o projeto que reunia Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano e Leandro e Leonardo.

A filha de Zezé Di Camargo ainda incentivou os homens a fazerem exames de rotina, com a finalidade de evitar problemas de saúde. "Vocês homens precisam fazer exame de próstata, tem que fazer", disse.

Relembre a morte de Leandro

Leandro, que formava dupla com Leonardo, foi diagnosticado com um tumor no pulmão no início de 1998: Askin, um tipo raro e agressivo de câncer pulmonar. Ele veio a óbito no dia 23 de junho do mesmo ano, e deixou quatro filhos: Lyandra Mota, Leandro Mota, Thiago Costa e Leandro Borges.