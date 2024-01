A temporada de premiações de 2024 ganhou um capítulo extra importado de 2023. O 75° Emmy Awards será realizado nesta segunda-feira (15/1), no Peacock Theatre, em Los Angeles, e premia o que há de melhor no horário nobre da televisão e nos streamings. A premiação é a mais relevante no que diz respeito ao audiovisual das telinhas e coroa as produções lançadas no ano passado e os destaques de 2022.

A começar por Succession, um sucesso absoluto de crítica que, aos poucos, angariou uma multidão de fãs. A série disputa a categoria de drama e deve ser o grande bicho-papão do Emmy. Isso porque entregou a última temporada em 2023, e se despediu dos fãs com louvor. O público deu adeus à família bilionária Roy e toda a briga pela sucessão do império da comunicação construído por Logan com a empresa Waystar Royco.

A série corre na frente em todas as categorias, menos atriz coadjuvante. Os vencedores do Globo de Ouro, Kieran Culkin e Sarah Snook, são favoritos nas categorias Melhor ator e atriz, enquanto Matthew MacFadyen deve repetir o feito do ano passado e sair com a estatueta de ator coadjuvante. Para Melhor direção e roteiro por episódio também são cotados com o capítulo Conor's Wedding, o número 3 da temporada. Porém, não seria injusto se Long,l ong time, o terceiro do primeiro ano de The last of us, levasse algum dos dois.

Também em drama, uma nova postulante chega à categoria. The White Lotus, muito premiada como minissérie 2022, agora, por não conseguir seguir as regras para se inscrever em minissérie novamente, disputa na categoria drama. Grande estrela das duas primeiras temporadas, Jennifer Coolidge é a escolha mais fácil para o prêmio de Melhor atriz coadjuvante. Mas, além dela, muito dificilmente a série levará alguma estatueta com Succession.

Em comédia, The bear é a maior produção na disputa após mostrar a própria força quando conquistou três dos cinco Globos de Ouro possíveis no domingo do 7 de janeiro. O seriado está na segunda temporada e acompanha a tentativa da antiga lanchonete The Original Beef of Chicagoland em se tornar o sofisticado restaurante The Bear. Tudo indica que a série sai na frente para Melhor ator, com a grandiosa interpretação de Jeremy Allen White; Melhor atriz coadjuvante, com Ayo Edebiri, e Melhor série de comédia que disputa diretamente apenas com Ted Lasso, que se despediu do público em 2023 na terceira temporada, a mais sem brilho até então.

Nas outras categorias a disputa é mais aberta. Para atriz, Quinta Brunson, já vencedora do Emmy por Abbott Elementary, tenta levar mais um para casa. Contudo, Rachel Brosnahan, que interpretou A maravilhosa senhora Maisel, uma última vez em 2023, pode ganhar porque a Academia de televisão adora homenagear últimas temporadas. Ted Lasso deve ganhar Melhor ator coadjuvante com Phil Dunster ou Brett Goldstein, mas The bear também pode surpreender nesta após boa temporada de Ebon Moss-Bachrach. Em direção e roteiro de episódio, Fishes, o sexto da segunda temporada, deve ser o grande vencedor.

As categorias de minissérie tem uma produção que se sobressai muito às demais: Treta. O primeiro seriado da produtora A24, distribuído pela Netflix, conta a história de um homem e uma mulher que após um desentendimento de trânsito, ficam obcecados em acabar com a vida um do outro. Ali Wong e Steven Yeun, que vivem os protagonistas da série, são os dois favoritos. Entretanto, em Melhor ator a disputa é intensa, já que Evan Peters fez um excelente trabalho como Jeffrey Dahmer em Dahmer: um canibal americano.

Nos coadjuvantes, Paul Walter Hauser é o nome mais forte após a vitória do Globo de Ouro em janeiro de 2023 com Black bird. Mas o tempo pode afetar essa escolha, e Joseph Lee, de Treta, pode acabar abocanhando mais uma para a minissérie. Na categoria feminina, Niecy Nash-Betts sobressai, após boa atuação em Dahmer. No entanto, não seria um susto se Claire Danes ganhasse com o intenso papel que fez na azarona A nova vida de Toby.

Onde assistir?

O 75° Emmy Awards será transmitido ao vivo na noite de hoje, às 21h30, pelo canal pago TNT e pelo serviço de streaming HBO Max.



» Lista de indicados

Melhor série de drama

» Andor

» Better call Saul

» The crown

» A casa do dragão

» The last of us

» Succession

» The white lotus

» Yellowjackets

Melhor série de comédia

» Abbott elementary

» Barry

» The bear

» Jury duty

» The marvelous Mrs. Maisel

» Only murders in the building

» Ted Lasso

» Wandinha

Melhor série limitada

ou série de antologia

» Treta

» Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer story

» Daisy Jones & the Six

» Fleishman is in trouble

» Obi-Wan Kenobi

Melhor ator em série de drama

» Jeff Bridges - The old man

» Brian Cox - Succession

» Kieran Culkin - Succession

» Bob Odenkirk - Better call Saul

» Pedro Pascal -

The last of us

» Jeremy Strong - Succession

Melhor atriz em série

de drama

» Sharon Horgan -

Bad sisters

» Melanie Lynskey - Yellowjackets

» Elisabeth Moss -

The handmaid's tale

» Bella Ramsey -

The last of us

» Keri Russell -

The diplomat

» Sarah Snook - Succession

Melhor ator em série de comédia

» Bill Hader - Barry

» Jason Segel - Shrinking

» Martin Short - Only murders in the building

» Jason Sudeikis - Ted Lasso

» Jeremy Allen White - The bear

Melhor atriz em série

de comédia

» Christina Applegate - Disque amiga para matar

» Rachel Brosnahan - The marvelous Mrs. Maisel

» Quinta Brunson - Abbott elementary

» Natasha Lyonne -

Poker face

» Jenna Ortega - Wandinha

Melhor ator em série limitada ou filme para TV

» Taron Egerton - Black bird

» Kumail Nanjiani - Welcome to Chippendales

» Evan Peters - Dahmer

» Daniel Radcliffe - Weird: The Al Yankovic Story

» Michael Shannon - George & Tammy

» Steven Yeun - Treta

Melhor atriz em série limitada ou filme para TV

» Lizzy Caplan - Fleishman is in trouble

» Jessica Chastain - George & Tammy

» Dominique Fishback - Swarm

» Kathryn Hahn - Tiny beautiful things

» Riley Keough - Daisy Jones & the Six

» Ali Wong - Treta