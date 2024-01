Nathalia Dill vibra com mais uma protagonista na Globo: "Em êxtase"

Nathalia Dill, atriz, em breve, poderá ser vista na novela Família é Tudo, de Daniel Ortiz. Com mais uma protagonista no currículo, a global anda amimadíssima com o novo trabalho.

‘Em êxtase’

"Eu estou completamente em êxtase de estar trabalhando de novo com os dois. Gosto muito da direção do Fred e do texto do Daniel. Eu acho que eles dialogam com todos os gêneros, tipos e idades. É uma novela que agrega. Daniel e Fred têm essa característica que é o cerne de uma novela: falar para um público diverso, num país que é diverso", comentou ela em entrevista ao Gshow.

A atriz pontuou que Família é Tudo é sua primeira novela depois de ter se tornado mãe de Eva, de apenas três anos. "É minha primeira novela como protagonista depois da maternidade", começou ela.

"Mas eu senti que agora a minha filha já entende mais, então, ao mesmo tempo em que a casa e a vida têm uma dinâmica totalmente diferente, eu consegui ter um bom tempo para me estruturar e estar plena fazendo essa novela", disse.

