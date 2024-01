Paramount+ divulga trailer da segunda temporada da série 'Halo'

A Paramount+ divulgou, nesta quinta-feira (11/1), o trailer da segunda temporada de Halo. Os dois primeiros episódios da série original de sucesso chegam dia 8 de fevereiro à plataforma de streaming. O restante será disponibilizado uma vez por semana, toda quinta-feira.

A produção da ficção científica militar é assinada pelo produtor executivo David Wiener (Brave new world), e retrata o universo da franquia de jogos Halo, que dramatiza um conflito épico do século 26, entre a humanidade e uma ameaça alienígena, Covenant.

Nos novos episódios, Master Chief John-117 lidera sua equipe de espartanos de elite contra a ameaça alienígena. Após um acontecimento num planeta desolado, o líder não consegue afastar a sensação de que a sua guerra está prestes a mudar e coloca tudo em risco para provar o que ninguém mais acredita: os Covenant estão prestes a atacar a maior fortaleza da humanidade. Com a galáxia à beira do fim, o protagonista embarca em uma jornada para encontrar a chave para a salvação da humanidade, o Halo.

O elenco do seriado é formado por Pablo Schreiber (American gods) como Master Chief, Spartan-117; Natascha McElhone (Californication) como Dra. Halsey; e Jen Taylor como Cortana.

A segunda temporada ainda conta com a estreia de Joseph Morgan (The vampire diaries, The originals). Morgan dará vida ao personagem James Ackerson, um formidável agente oficial de inteligência que passou a carreira subindo nas posições secretas da Oficina de Inteligência Naval do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Cristina Rodlo (Ninguém sai daqui vivo) também é novidade para a nova temporada. A atriz será Táli Pérez, cabo especializada em linguística para uma unidade de comunicação do Corpo de Fuzileiros Navais da UNSC.

Confira o trailer: