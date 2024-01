Taís Cardoso lança novo single romântico nesta sexta-feira (12/1)

Nesta sexta-feira (12/1), foi lançado o single que marca o retorno da cantora e compositora brasiliense Taís Cardoso. Que te quero soa calorosa aos ouvidos, ao mesmo tempo em que não abandona a delicada produção vocal, destaque da nova faixa, que pode ser encontrada nas principais plataformas de streaming.

Com letra e ritmo contagiantes, Que te quero parece flertar com o ouvinte desde o primeiro play. São violões e sintetizadores que, juntos, dão um tom ensolarado à canção. “Tudo continua começando com o violão em primeiro plano”, destaca Taís, responsável por tocar o instrumento na música, bem como programar a bateria eletrônica e os arranjos vocais, que aqui aparecem como elemento fundamental para o brilho de Que te quero.

Taís também é dona do EP O Começo, lançado em 2022 e gravado no Teatro Marista de Brasília. Ex-membro da banda Aguaceiro, ela marcou presença em alguns festivais ao longo da carreira, como os brasilienses CoMa e PicniK, e o festival Indie Week, em Toronto, Canadá. A artista cita como algumas de suas principais referências no cenário musical a norte-americana Emily King e a britânica Lianne La Havas.

Ao Correio, a cantora explica que sua relação com a música remonta à infância, quando se debruçava sobre canções pop e que, em decorrência dessa proximidade com o universo musical, começou a compor as primeiras canções autorais. “Se autoterapiar”, brinca Taís, ao ser perguntada sobre o processo criativo envolto da produção de novas músicas.

Além de cantora e compositora, Taís também é creditada como produtora de Que te quero, ao lado de Lucas Maranhão, colaborador veterano que também assina a nova faixa. A letra, composta pela intérprete, é uma parceria com Hellen, amiga de longa data da artista.



*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel