Ator Amaury Lorenzo diz ter sofrido episódio de racismo em aeroporto do Rio

O ator Amaury Lorenzo denunciou, por meio das redes sociais, que foi vítima de racismo no Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (12/1). Em vídeos publicados pelo Instagram, o ator relatou que ficou “preso” no local sem poder embarcar e passou por uma revista.

“Tive que ficar descalço, sem conseguir embarcar. Estou preso aqui, com a desconfiança de que estou levando alguma coisa”, disse Amaury no vídeo gravado enquanto passava pelo procedimento de revista.

Nas imagens, é possível ver que um funcionário tenta impedir o ator de seguir com a gravação. “Triste, né! Deve ser meu cabelo, minha pele. A gente conversa depois”, complementou o ator.

Em nota ao Correio, a assessoria de imprensa do RIOgaleão informou que repudia qualquer forma de discriminação e reafirma o compromisso com a igualdade e a diversidade. A instituição reforçou ainda que o procedimento é padrão.

“A inspeção aleatória do Aeroporto Internacional Tom Jobim é definida por acionamento automático realizado pelo equipamento de Raio-X, que leva em conta um percentual de passageiros que passam por cada aparelho”, informou.

Ainda em nota, o aeroporto informou que outros passageiros também passaram pelo procedimento e que após a inspeção, o ator embarcou normalmente.

Confira a nota na íntegra

O RIOgaleão repudia qualquer forma de discriminação e reafirma seu compromisso com a igualdade e a diversidade.

A inspeção aleatória do Aeroporto Internacional Tom Jobim é definida por acionamento automático realizado pelo equipamento de Raio-X, que leva em conta um percentual de passageiros que passam por cada aparelho.

O mecanismo segue rigorosamente as normas estabelecidas na Resolução DAVSEC nº 02-2016 dos Procedimentos de Inspeção de Segurança regulamentados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Durante a inspeção do Sr. Amaury Lorenzo, que foi conduzida com respeito e cordialidade pelos Agentes do aeroporto, outras pessoas também passaram pelo mesmo procedimento em outros equipamentos.

Após a inspeção, o ator embarcou normalmente.

Caso recente no Aeroporto de Brasília

Outras denúncias de racismo em aeroportos foram noticiadas nos últimos meses. Um dos casos ocorreu no Aeroporto Internacional de Brasília, em novembro de 2023, com a maior porta-bandeira da história da Portela, Dona Vilma Nascimento. Em Brasília para um evento do Dia da Consciência Negra na Câmara dos Deputados, ela sofreu uma abordagem racista no Dute Free Dufry Shop, loja localizada no Aeroporto de Brasília.



Dona Vilma e a filha fizeram compras na loja, e ao passarem novamente em frente ao estabelecimento foram acusadas de roubo por um fiscal da loja. A funcionária alegou que Dona Vilma tinha pego produtos da loja sem pagar e o segurança ordenou que Vilma abrisse a bolsa para ser revistada.

Após a repercussão do caso, a Duty Free Shop Brasil informou que os funcionários foram demitidos.