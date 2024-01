'Masked singer Brasil': veja as novas fantasias dos participantes

O programa em que o público e os jurados tentam adivinhar qual famoso está embaixo de cada fantasia enquanto cantam já tem data para retorno. A 4ª temporada de The masked singer Brasil estreia no dia 21 de janeiro e conta com uma série de novidades.

Os jurados serão: Taís Araujo, Sabrina Sato, José Loreto e Paulo Vieira. São eles que tem a tarefa de tentar desvendar os famosos por trás de cada fantasia.

Confira as fantasias