Editora Alta Books lança edital para o 1º Prêmio Alta Literatura

No dia 8 de janeiro foram abertas as inscrições para o 1º Prêmio Alta Literatura, iniciativa do Grupo Editorial Alta Books que vai selecionar dois romances para serem publicados pelo selo da editora. Cada um dos romances submetidos deverá obedecer a uma das categorias existentes: aquela cujos autores são estreantes e outra cujos autores possuem obras lançadas previamente.

Para os escritores que não tiveram a oportunidade de publicar o primeiro livro, a editora prevê uma oficina de escrita criativa para os dez primeiros colocados da seleção de obras inscritas. Além disso, um prêmio de R$ 60 mil será entregue ao autor estreante que tiver a obra contemplada pela editora para publicação, enquanto que para a categoria de escritores experientes, o prêmio é de R$ 20 mil.

Gorki Starlin, CEO do Grupo Editorial Alta Books, incentiva a produção literária feita pela nova geração de escritores. “Trata-se de um dos maiores prêmios em dinheiro oferecidos dentre os diversos concursos literários em atividade hoje no país. Nosso objetivo é reforçar esse movimento de estímulo à produção de novos livros e vozes do romance brasileiro, seja de autores já consagrados ou estreantes”, afirma em nota. O período de submissão vai até 25 de fevereiro. Confira o edital no site Prêmio Alta Literatura.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel