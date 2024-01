Evaristo Costa é internado por complicações da Doença de Crohn

O jornalista Evaristo Costa, conhecido por ter apresentado telejornais na Rede Globo, foi internado nesta sexta-feira (12/1), após ter complicações relacionadas à doença de Crohn. Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou o atendimento médico e os sintomas que o levaram até o hospital, onde teve que passar a noite. Evaristo Costa mora na Inglaterra e fará seu atendimento lá.

Famoso nas redes sociais — com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram — o jornalista atualiza informações sobre seu quadro de saúde. "E minha 'querida' Doença de Crohn me trouxe de novo para o médico com algumas complicações. E agora para a emergência de novo. Estão me perguntando se tenho dor. Sim, tenho fortes dores abdominais", lamentou Evaristo Costa.

Ele também descreveu os problemas que sofre com a doença. "Além de muito diarreia (que pode conter sangue), febre e perda de peso. Isso tudo me leva à fraqueza, fadiga. A baixa imunidade deixa meu corpo aberto para entrada de vírus e bactérias, como aconteceu com minha perna há um mês. Se eu não me cuidar, posso ter complicações como anemia e perda de peso", disse.

Esse quadro, complementa Evaristo, o deixa imunologicamente fraco. "A baixa imunidade deixa meu corpo aberto para entrada de vírus e bactérias, como aconteceu com minha perna há um mês. Se eu não me cuidar, posso ter complicações como anemia e graves infecções", escreveu.

Donça de Crohn

Síndrome gastrointestinal crônica, a doença de Crohn atinge o intestino delgado e o cólon, mas pode afetar outras partes do trato gastrointestinal. Considerada grave e fator de risco para o câncer de intestino, ela não manifesta uma razão específica para o desenvolvimento de seu quadro.



A doença pode acometer pessoas de qualquer idade, mas tem maior incidência no período entre os 20 e os 30 anos. Os principais sintomas, de acordo com o Ministério da Saúde, são Diarreia crônica, dor abdominal, febre, perda de peso e sangramentto retal.