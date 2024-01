Cantor Julio Iglesias é detido em aeroporto por conteúdo suspeito nas malas

O cantor Julio Iglesias foi detido no aeroporto de Punta Cana, na República Dominicana, por transportar conteúdo suspeito nas bagagens. O artista voltava de uma viagem nas Bahamas quando o momento ocorreu.

Julio estava com quase 42 quilos de alimentos quando as autoridades dominicanas resolveram intervir para fiscalizar as malas. As informações são do programa espanhol Fiesta.

Entre os alimentos encontrados nas bagagens do cantor, estavam morangos, framboesas, rúcula, cogumelos, mirtilos, alface, feijão, acelga, entre muitos outros.

Até o momento, o cantor não se manifestou sobre o ocorrido.



Julio Iglesias é um cantor, compositor e ex-futebolista espanhol. No início da carreira, o artista de dedicou ao futebol, chegando a atuar no time juvenil do Real Madrid, na posição de goleiro, entre 1958 e 1962.

Ele é pai do também cantor Enrique Iglesias, famoso pelas músicas Bailando, El perdedor, Súbeme la radio, Cuando me enamoro, Hero.