Ainda em modo turbo, a noite de domingo (14/1) na casa do Big brother Brasil 24 foi bastante acelerada com a eliminação, consagração de novo líder e formação de um novo paredão. Após todos os acontecimentos, ocorreram brigas, pedidos de desculpas e também muitas conversas sobre jogo.

Eram 25, agora são 24

A eliminação de Thalyta foi uma surpresa para os participantes da casa, especialmente o então líder Rodriguinho que não contava com a eliminação da advogada. Ela teve 22,71% da média dos votos para ficar na berlinda contra Juninho (25,14%) e Davi (52,15%).

Nova liderança e um novo paredão

A prova do líder também surpreendeu por ser de sorte e consagrar Lucas Henrique, que veio do 'Puxadinho' e estava mais apagado no jogo. O professor de educação física até tinha conversado ao longo do domingo sobre opções de voto, mas definiu por indicar Beatriz direto ao paredão.

A formação da nova berlinda funcionou de maneira diferente. Seis brothers foram vetados de votar no confessionário: Nizam, Rodriguinho, Juninho, Luigi, Raquele e Matteus. Assim, apenas os outros participantes puderam votar. Ao final, Alane e Pizane ficaram empatados com 4 votos cada, o líder Lucas Henrique desempatou contra Pizane.

Na sequência, aqueles que tinham sido vetados, se reuniram para mandar um participante direto para o Paredão em decisão unânime. A decisão ficou por Davi, que tinha acabado de voltar do paredão.

Gritaria e confusão

Davi não gostou nada de retornar ao paredão quase uma hora depois de deixar a berlinda. O motorista de aplicativo se mostrou ainda mais bravo com o fato de Nizam ter sido um dos que o indicou.

Na noite anterior, após a festa no sábado (13), os dois conversaram bastante sobre jogo em que Davi se mostrou preocupado com a aproximação de Nizam com Rodriguinho e que por isso não confiava nele. No papo entre os brothers parecia que eles tentariam resolver as desavenças e que tentariam construir confiança um com o outro.

No entanto, Davi viu a atitude de Nizam como falsa. "Você reúne pessoas para querer votar nos outros. Eu falo isso agora olhando no seu olho", disse o motorista de aplicativo.

Já Nizam apontou que a discussão demonstrava a falta de "equilíbrio emocional" de Davi.

A confusão seguiu por alguns minutos até que Davi foi levado pelos amigos para o quarto magia, onde Isabelle e Matteus entenderam o lado dele, mas se preocuparam sobre a exaltação dele poder levá-lo a ser expulso do programa.

Falas homofóbicas

Durante a discussão com Nizam, Davi falou: "Sou homem, não sou viado", termo pejorativo contra a comunidade LGBTQIA+. A fala não repercutiu bem nas redes sociais e nem pela casa — lá dentro, Isabelle e Michel chamaram a atenção do brother sobre a fala.

O motorista pediu desculpas para Michel e afirmou que: "Eu estava estressado, mas não foi nenhum modo de querer te machucar".

Pedido de desculpas e possível fim de conflito

Após votar em Alane, Vanessa Lopes decidiu ouvir o lado da modelo sobre a fofoca dos "espelhos", que envolviam o nome da tiktoker e foi um dos motivos do desmaio de Alane na noite anterior. No papo, Vanessa destacou que era difícil saber em quem acreditar na história e que só teria certeza quando visse do lado de fora do programa.

A confusão começou sobre uma conversa entre Rodriguinho e Nizam, no Quarto do Líder, em que comentaram sobre a tiktoker fazer tudo olhando para o espelho. "Eu não consigo achar genuíno. E você sabe como é o chororô dela? É olhando pro espelho. Me fala como isso pode ser genuíno?", disse Nizam.

A conversa rodou a casa primeiro com Vinicius Rodrigues, que estava presente na hora, que alertou MC Bin Laden, um dos mais próximos de Vanessa. O MC revelou o papo para a tiktoker, que desabafou no quarto sobre o assunto.

Quem estava presente era justamente Alane que já tinha ouvido o papo pela casa. Ela chegou a desabafar sobre o que estava sentindo com Nizam, até então seu interesse romântico na casa, e se sentiu mal de ter revelado a ele uma situação de desabafo da amiga. Muito exaltada, a modelo desmaiou no colo de Nizam e preocupou os brothers e sisters.

O papo sobre o motivo do desmaio rodou a casa e se tornou um mal-entendido, segundo as palavras de Nizam. Mais tarde no dia, ele conversou com Vanessa para explicar a situação. A tiktoker entendeu o lado dele e ficou contra Alane, após Nizam afirmar que a fala não foi em tom 'pejorativo', fato desmentido no programa de domingo (14) por meio de flashback.

Alane até tentou conversar com Vanessa ao longo do dia mas a tiktoker não quis. Após a votação, contudo, as duas conversaram e parecem ter resolvido a confusão. "Eu me meti numa história que não era minha e eu te peço desculpa por isso", disse Alane.

Novo grupo?

Após Beatriz ter ido ao paredão, a vendedora conversou com o líder Lucas Henrique para tentar entender de onde veio a vontade de indicá-la. O papo não fluiu tão bem, em que Lucas disse que eles não tinham tanta proximidade, o que seria o motivo da indicação.

"É bom que eu abro o olho. Que nem todo mundo gosta de mim, que, às vezes, vem falar comigo e ri comigo para tentar puxar informação. Porque, às vezes, eu fico: 'meu Deus, eu não consigo ler as pessoas', e eu saio com a minha boca grande e tem gente esperta - inclusive é isso o que eu vejo em você - se aproveitando. Mas, tudo bem. O líder é seu, só que agora você é meu alvo".

????? Beatriz para Lucas Henrique: "É bom que as máscaras vão caindo" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/dMJkxqJwEA — Big Brother Brasil (@bbb) January 15, 2024

Na sequência, ela se reuniu com outros participantes — Marcus Vinicius, Deniziane, Matteus e Leidy Elin — e juntos decidiram tentar se unir além da afinidade para o jogo. No papo, eles comentaram sobre a união de tentar mandar Alane para o paredão e que eles precisam entrar mais no jogo.

Bia se mostrou também mais aberta para tentar puxar Davi, Isabelle e Giovanna para o lado deles e tentar formar uma maioria na votação. Contudo, nada ficou definido sobre os próximos passos deles.