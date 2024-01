A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) emitiu uma nota de pesar, nesta segunda-feira (15/1), para se solidarizar com as famílias dos dois policiais que morreram na manhã de domingo (14/1), na Região Administrativa de Recanto das Emas. O caso ocorreu dentro da viatura e em frente a uma sorveteria.

O sargento da Polícia Militar do DF Paulo Pereira de Souza e o soldado Diogo Carneiro compraram picolés e voltaram ao carro, onde o motorista, o soldado Yago Monteiro Fidelis os aguardava na direção. Neste momento, Paulo atirou na cabeça do colega Yago e, em seguida, tirou a própria vida, com um disparo de arma de fogo. Diogo Carneiro ouviu o barulho das balas e correu em busca de socorro, mas não deu tempo e Yago e Paulo morreram.

"A Câmara Legislativa do Distrito Federal expressa pesar pelas famílias marcadas pela dor de uma tragédia que trouxe profunda tristeza à população do DF. As mortes dos Policiais Militares, soldado Yago Monteiro Fidelis e sargento Paulo Pereira de Souza, neste domingo, enlutam todas as forças de segurança", começa a nota de pesar.

No comunicado, a Câmara Distrital também alerta para a necessidade de todos se atentarem para cuidados na saúde mental. "Os transtornos mentais podem atingir a qualquer pessoa, mas para os que carregam sobre si o dever de proteger a sociedade 24 horas, o efeito é devastador. Que Deus conceda força aos entes queridos e irmãos de farda", finaliza.