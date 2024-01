Giovanni Nobile lança livro de poesia nesta quarta na Circulares

O jornalista e escritor brasiliense Giovanni Nobile lança nesta quarta-feira (17/1), pela Opera Editorial, seu primeiro livro de poesias. Os versos foram escritos desde o início do anos 2000. O lançamento com sessão de autógrafos ocorrerá na Livraria Circulares, às 19h.

Grande parte do material que compõe o livro Enquanto o resto sufoca foi retirado do blog literário que o escritor manteve no início dos anos 2000. Por meio desse canal de comunicação, Giovanni publicou poesias, crônicas, contos, entrevistas e resenhas culturais. “A inspiração para escrever as poesias que compõem o livro veio de diversos autores que eu estava conhecendo na época. Mas em principal, era para alimentar o meu espaço de linguagem, onde eu estava tentando encontrar minha própria voz”, ressalta o escritor ao Correio.

Em seus versos, Nobile retrata o amor como um lugar estranho, como uma ilha cercada de trânsito e palavras. O autor define o amor como fôlego. “O amor é este canto em que a vida tenta respirar no centro da cidade às seis da tarde. O amor, então, é fôlego. Enquanto o resto sufoca”, afirma o escritor em seu exemplar.

A capa da obra é uma parceria com a fotógrafa Marina Teles. Giovanni enfatiza que essa colaboração fortalece a cena literária. “O lançamento dessa obra é muito mais coletivo do que individual. A fotografia enriquece a literatura, e a capa do livro é um grande exemplo disso, pois fortalece a cena literária”, enfatiza Nobile.

Nobile tem um livro infantil publicado pela editora CasaKids, A galeria de arte da fifi, narrativa inspirada em sua filha. A receptividade do lançamento infantil foi o que inspirou o escritor a trilhar a publicação de outros gêneros, como a poesia. Giovanni ainda conta que está produzindo um romance para este ano que inicia. “O meu maior desejo é escrever um romance. E agora eu venho trabalhando nisso, a minha expectativa maior para 2024 é escrevê-lo. Esse romance irá falar sobre diversos pontos, mas acho que, em principal, a relação com o tempo é uma coisa que eu pretendo discutir”, relata o escritor.

