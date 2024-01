Anitta fala sobre nova fase da carreira em show em Brasília

Um repertório vasto e uma passagem em grande estilo. No último sábado (13/1) o Ensaios da Anitta desembarcou em Brasília para agitar os fãs da capital. Em entrevista realizada no local, a cantora comentou sobre a alegria de retornar ao Brasil depois de uma temporada internacional repleta de conquistas e grandes feitos, incluindo aparições em grandes festivais no exterior.

Para Anitta, essa volta cumpre um ciclo do qual ela já está acostumada. Desde que ganhou os holofotes mundo afora, a artista transita entre países, colaborando em feats internacionais e deixando a digital do Brasil por onde vai. “É como se fosse um restart, eu gosto disso. Dar uma descansada na imagem, não é fácil estar fora de um território. Eu fico fora do Brasil quase um ano inteiro e volto só no verão. Com isso, fica um pouco difícil de trabalhar as músicas”, destaca a cantora.

Ainda assim, é um desafio bonito, como descreve Anitta. A carreira internacional sempre foi um desejo, apesar dos obstáculos que essa busca produz, especialmente na ausência das terras brasileiras. Ademais, ela ressalta como essa construção tem se consolidado cada vez mais, destacando todo o trabalho que tem sido feito até aqui.

“Quando volto para o Brasil tudo começa a crescer de novo. Quando estou lá, tudo cresce também. É um trabalho de formiguinha, em que a gente já está montando o nosso formigueiro. Está super consistente e eu fico muito feliz”, finaliza.

Carnaval e participações

A ideia de Anitta, com esse projeto, é aquecer e resgatar as energias para a folia. Mais do que isso, almeja com as longas apresentações, de quase 4 horas, diversão, leveza e muita brincadeira. “Escolhi fazer porque eu amo a energia desse tipo de show. Acredito que se eu fizer algum de tour, de repente pop, seria mais para apresentar o álbum. Esse evento, por exemplo, é pra se divertir. Eu faço a palhaçada que eu quero e gosto muito”, acrescenta.

Pensando nisso, Anitta trouxe para Brasília três grandes atrações: Pabllo Vittar, Mc Daniel e Naldo Benny. Este último, um pouco contestado pelo público presente, foi uma das questões comentadas pela artista com muito humor e descontração. “Estou adorando essa fase do Naldo. Acho super divertido e engraçado. A ideia de trazê-lo veio da equipe”, completa.

Geralmente, Anitta faz os convites pessoalmente para os cantores, em especial os amigos. Seu grande sonho é ter a cantora Joelma fazendo parte do projeto, em algum momento. Em razão das agendas conturbadas, ainda mais neste verão, certas atrações são difíceis de trazer. No entanto, o show não pode parar. Por adorar Naldo e os sucessos do cantor, a artista afirma que estar ao lado dele no palco traria muita diversão.

Retorno para Brasília

Show lotado, hits na setlist e uma apresentação de quase 4 horas. Desde os sucessos antigos como “Show das Poderosas" e “Vai Malandra” até os mais recentes como “Bellakeo” ou “Mil Veces” nada passou despercebido pelo olhar minucioso da artista. A volta para a capital do país foi em grande estilo e matou a saudade daqueles que estavam ansiosos em ver Anitta de perto.

Apesar do pequeno atraso, a cantora carioca representou o funk, dançou, passeou pelos clássicos do carnaval e se divertiu ao máximo com as participações. O cantor Mc Daniel, por exemplo, segunda atração da noite depois da Pabllo Vittar, ficou no palco até a última música. Mesmo depois de se apresentar, continuou pulando, falou com o público e tirou onda na companhia de Naldo, último a adentrar na festa.

No mais, Anitta demonstrou estar pronta para o restante da temporada de Ensaios, a espera do carnaval, onde deve pousar com energia renovada para curtir a folia. Em Brasília, pelo menos, fez questão de mostrar que o tempo fora, embora enriquecedor, não lhe tirou as origens que as levou para o topo, não só do Brasil, mas do mundo.