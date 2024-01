Anitta desembarca em Brasília e fala ao Correio: "Energia diferente"

O mundo, cada dia mais, se curva à artista brasileira que mais faz sucesso na atualidade. Anitta conquistou os ouvidos de falantes de línguas, culturas e estilos distintos. Porém, é no carnaval que ela se reencontra com a própria essência. Para entregar o melhor de si no que chama de "maior festa do planeta", ela está em turnê, com o show Ensaios da Anitta, para quem não conseguirá a acompanhar no carnaval no Rio de Janeiro e em Salvador. Hoje é o dia do público da capital cair na pista com a cantora e ela promete um show diferente.

O projeto da cantora de Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, se tornou uma tradição no início do ano. Ela aproveita o popular período de pré-carnaval para preparar um show longo e diverso enquanto se reencontra com os fãs brasileiros. Os repertórios são longos, e a energia é alta, justamente o que demanda o clima do feriado mais amado do início de ano. As músicas variam entre as mais antigas, as mais populares e chegam ao lado B da carreira da cantora. De Show das poderosas a Envolver, de Tic nervoso, com os baianos do Harmonia do samba, a Bellakeo, com o mexicano Peso Pluma.

Brasília é uma das 11 cidades onde Anitta vai ensaiar no carnaval e será o terceiro show dela nos Ensaios de 2024. O tema deste ano são as escolas de samba do Rio de Janeiro e todo o amor que ela sente pelo clima de carnaval. Assim como em outras cidades, Anitta traz convidados especiais. Portanto, dividem o palco com ela na capital MC Daniel, Naldo Benny e Pabllo Vittar. Afinal, toda a motivação dessa turnê é a cantora se divertir com amigos e família, enquanto se reencontra com os fãs dos quatro cantos do Brasil.

Ao Correio, Anitta falou sobre o show de Brasília, a relação com o carnaval, a carreira e os próximos passos da cantora em direção ao sucesso e à conquista de fãs pelo mundo todo.

Entrevista // Anitta

O que o projeto Ensaio da Anitta tem diferente de qualquer outro show que você faz?

Amo me apresentar nos Ensaios porque são shows mais dinâmicos, bem no clima de carnaval mesmo. Eu mesma acabo me jogando de forma diferente, me permito mais, brinco com os convidados, tiro um som com a banda, recebo família e amigos no palco… É uma loucurinha, uma energia diferente, que eu adoro!

Na edição de Brasília, Pabllo Vittar e Mc Daniel são os convidados. Por que é importante abrir espaços para outros talentos e dividir e transformar esse evento em algo ainda maior?

As participações especiais de outros artistas nos shows dos Ensaios já se tornaram uma marca nossa. É algo que os fãs esperam e adoram — eu também! Esses encontros têm muito a ver comigo e também com o carnaval. Acho incrível poder proporcioná-los no palco.

Você está cada vez mais acostumada com os grandes palcos. Participou dos maiores festivais do mundo, cada vez em uma posição mais alta da lineup. O que o seu evento ganha de expertise com essa experiência que você acumula?

Toda experiência é válida. Sempre estou aprendendo e me aperfeiçoando. De lá pra cá e de cá pra lá. Tudo se soma.

Os Ensaios da Anitta surgiram para se preparar para o carnaval, uma época mágica no ano. Mesmo rodando o mundo e chegando ao topo das paradas, o que ainda há de especial e único no carnaval? Como estão as expectativas para ele?

O carnaval é a minha época preferida do ano. É uma festa muito brasileira, muito nossa, então sempre me sinto em casa nesses shows. Meio que entro em um estado de leveza somado com a adrenalina da multidão, sabe? É sempre muito especial.

Este seu pré-carnaval tem como estética e tema as escolas de samba cariocas. Como é sua relação com elas? Qual o apelo deste tema para o público, na sua opinião?

Eu acho que as escolas de samba são muito responsáveis pelo universo de sonho que a gente associa à folia. Não é exagero quando dizem que o carnaval brasileiro é o maior espetáculo da Terra e acho que os desfiles da Sapucaí carregam um peso enorme nessa fama.

Os seus passos e a sua carreira são orquestrados para que você consiga um alcance cada vez maior e cada vez mais você tem conseguido. O que ainda te move a buscar por mais, a conquistar mais?

Hoje em dia, depois de conquistar tanta coisa legal no Brasil e no exterior, eu trabalho mais pelo prazer da coisa, sabe? O carnaval, por exemplo, não seria tão legal para mim se eu fizesse apenas pelo trabalho. Então eu amo a possibilidade de conseguir ainda mais conquistas no futuro. Mas a gratidão com tudo que já rolou faz com que eu hoje seja mais pé no chão. Mas sempre de olho no futuro, claro.

