Terra e Paixão: Walcyr Carrasco muda final e mata personagem importante

Reprodução/TV Globo Personagens de Terra e Paixão

Terra e Paixão chega ao fim na próxima sexta-feira, dia 19 de janeiro, e promete muitas surpresas ao público! Uma delas, envolve a morte de um personagem importante.

Na ocasião, estamos falando de Antônio La Selva (Tony Ramos). De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do portal Notícias da TV, o fazendeiro morrerá no final da novela.

Ao longo da trama, o homem poderoso fez muitas maldades e mandou matar diversos personagens. Na sinopse original da novela, entretanto, Antônio passaria por uma redenção, com direito a pedido de perdão ao casal de mocinhos, Caio (Cauã Reymond) e Aline (Bárbara Reis).

O fato é que Walcyr Carrasco, autor de Terra e Paixão, decidiu mudar o final do personagem na novela. Nos capítulos finais, Antônio La Selva será preso, por conta dos crimes cometidos, mas conseguirá armar uma fuga durante sua transferência da delegacia para a penitenciária.

O plano do vilão, entretanto, não será bem sucedido. A tentativa de fuga resultará na morte do fazendeiro. As cenas devem ir ao ar apenas no último capítulo de Terra e Paixão.