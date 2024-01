Elton John vence Emmy e se torna um EGOT; saiba o que é

O cantor Elton John conquistou um nível nobre na carreira após ganhar um Emmy na noite da segunda-feira (15/1): agora, ele faz parte do seleto grupo de vencedores de diversos prêmios, conhecido como EGOT.

Os EGOTs são aqueles que conquistam ao menos um Emmy, um Grammy, um Oscar e um Tony. Ao todo, apenas 19 pessoas no mundo conseguiram a façanha que o artista britânico acabou de alcançar.

Na noite da segunda, o também compositor, de 76 anos, ganhou a categoria Melhor Especial de Variedades com o último show da turnê de despedida, a Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium, em Los Angeles.

O compositor se recupera de uma cirurgia no joelho e não esteve na cerimônia do Emmy, mas foi representado pelo produtor, Ben Winston, que afirmou que o último show era especial por ser o fim na América do Norte, mas não esperavam ganhar um Emmy e Elton se tornar um Egot.

Além do Emmy, Elton ganhou cinco Grammys, dois Oscars de Melhor Canção Original com O Rei Leão e Rocketman e um Tony pela trilha sonora do musical teatral Aida.

Elton agora divide o mesmo status de Viola Davis, Whoopi Goldberg, Rita Moreno e John Legend, entre outros.