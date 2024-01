Quadradim da Folia anima carnaval do Iate Clube de Brasília

O tradicional carnaval do Iate Clube de Brasília recebe a segunda edição do Quadradinho da Folia nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro. Com uma programação diversificada, a festa passa por samba, pagode, axé, funk e rock. Além de música, o evento conta com praça de alimentação, com os melhores food trucks da cidade. Os ingressos estão disponíveis na Bilheteria Digital.

No primeiro dia de evento, sábado (10/2), as bandas Elas Que Toquem, Primeiro Beijo, Samba Urgente, Guga Camafeu, DJ Cotonete e bloco Galo Cego animam o dia. Domingo (11/2), o maior bloco da capital, Eduardo e Mônica, traz o repertório repleto de clássicos do rock. Também se apresentam 7 na Roda, Da Massa, Thiago Nascimento, Mc BOckaum.

No último dia, segunda-feira (12/2), o bloco Pineapple sobre ao palco do Iate Clube com grandes nomes do rap e trap nacional como Poesia Acústica, Major RD e DJ Hugo Drop. Além disso, o grupo de pagode Benzadeus também anima o encerramento.

Serviço

Quadradim da Folia 2024

Dias 10, 11 e 12 de fevereiro, às 15h, no Iate Clube de Brasília. Menores de 16 anos entram apenas acompanhados pelos pais. Ingressos disponíveis pelo site da Bilheteria Digital, com valores a partir de R$ 80 (+ taxa).