Terra e Paixão bate recorde de audiência com melhor segunda da história

A última semana de Terra e Paixão, novela de Walcyr Carrasco na faixa das 21 h, começou com recorde absoluto de audiência. A trama que acompanha a saga de Antônio La Selva (Tony Ramos) e Irene (Gloria Pires), viu seus números explodirem.

De acordo com dados consolidados, divulgados pelo site TV Pop, a trama rural teve a melhor segunda-feira da sua história.

Foram 32,0 pontos de média com 34,2 de pico, recorde absoluto até então. Números similares só foram vistos na última semana de ‘Pantanal’, remake de Benedito Ruy Barbosa, assinada por Bruno Luperi.

No capítulo da última segunda-feira (15), o mistério do assassinato de Agatha (Eliane Giardini) começou a ter seus detalhes revelados para o público. Angelina (Inez Viana) acabou presa por envenenar a vilã com um chá.

Reprodução/TV Globo

