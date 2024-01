Ubisoft: entenda novo modelo de assinatura de games

Muitas empresas têm aderido a novos métodos de consumo através do sistema de assinaturas e no mundo dos games não é diferente. A Ubisoft reformulou o modelo de assinatura para jogar na nuvem. A novidade pode causar estranhamento aos jogadores, mas é benéfica, garante o diretor de assinaturas Phillipe Tremblay.

“Os jogadores não estão acostumados a um modelo de negócio no qual não possuem seus jogos. Uma das coisas que vimos foi que os jogadores estão acostumados, um pouco como no DVD, a ter e comprar seus próprios jogos. Isso é uma mudança que precisa acontecer no consumidor. Eles têm que ficar confortáveis não possuindo sua coleção de CD ou sua coleção de DVD”, disse Tremblay em uma entrevista sobre o novo formato.

O serviço de assinatura da Ubisoft foi reformulado recentemente, com foco nos jogadores do PC, trazendo alguns clássicos da empresa.

Agora o Ubisoft+ conta com dois planos, um deles dá acesso a jogos lançamentos — já começando a valer de Prince of Persia: The Lost Crown, tendo outros títulos como Avatar Frontiers of Pandora e Assassin’s Creed Mirage — e o outro, conta com seleção de clássicos, tendo títulos como Far Cry 6, Watch Dogs Legion e Rainbow Six Extraction, totalizando 138 jogos no primeiro e 43 no segundo.

Para promover essa reformulação, o diretor de assinaturas da Ubisoft, Phillipe Tremblay deu uma entrevista ao portal Game Industry, focado no mundo dos negócios entorno dos jogos.

Durante a entrevista, Tremblay destacou muitas funções de se jogar pela nuvem e reforçou que os jogadores não precisam temer o novo serviço.

“À medida que os jogadores ficarem confortáveis, você não vai perder seu progresso. Se você começar o jogo outra hora, seu save ainda vai estar lá. Não foi deletado. Você não perde o que foi feito no jogo, nem seu engajamento com ele. Então é sobre ficar confortável com a ideia de não possuir o jogo”, disse.

Durante a entrevista, o diretor de assinaturas disse que o serviço da Ubisoft angariou muitos novos assinantes no último semestre e vê o modelo de negócios em expansão, mas que, se comparada com os tradicionais, ainda é muito pequeno.

O Ubisoft+ está disponível no PC, Xbox E Amazon Luna (serviço de streaming da Amazon, que ainda não chegou ao Brasil).