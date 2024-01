Beleza Pura: saiba quais atores do elenco da novela que já morreram

Beleza Pura fez sua estreia no catálogo da Globoplay, nesta última segunda-feira (15). A novela, exibida ao longo de 2008, foi escrita por Andrea Maltarolli (1962-2009), e marcada por ter sido a primeira obra protagonizada na carreira da atriz Regiane Alves.

A história da obra se concentra no engenheiro Guilherme Medeiros (Edson Celulari), um mulherengo que é vítima de uma armadilha ao ser apontado como culpado pela morte de cinco pessoas em um acidente aéreo, e se apaixona por Joana (Regiane Alves), uma jovem criada em um orfanato após ter sido abandonada pela mãe, Sônia (Christiane Torloni), que, por ironia do destino, é ex-affair do homem.

Quase 16 anos após sua exibição original, alguns atores e atrizes que integraram o elenco de Beleza Pura, infelizmente nos deixaram, incluindo a própria criadora da obra, que faleceu no ano seguinte, vítima de um câncer.

Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista dos artistas do elenco da novela Beleza Pura, que já morreram. Confira abaixo:

Márcia Cabrita

A atriz, que interpretou a médica Gina, em Beleza Pura, foi diagnosticada com câncer de ovário, dois anos após o fim da novela, e iniciou um tratamento contra a doença. No entanto, ela morreu em 10 de novembro de 2017 aos 53 anos, no Rio de Janeiro, em decorrência do tumor.

Márcia Cabrita (Foto: Divulgação)

Henrique César

O ator veterano, que estreou nas telinhas na década de 1960, e fez uma participação especial na novela, morreu no dia 9 de janeiro de 2018, aos 84 anos, em decorrência de complicações ocasionadas por um câncer no estômago. Ele estava com quadro de pneumonia e metástase de um carcinoma, quando foi internado no Rio de Janeiro, mas não resistiu.