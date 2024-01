Em crise histórica, GNT aposta na reprise de novela assinada por Walcyr Carrasco

O GNT, canal por assinatura do Grupo Globo, atualmente enfrenta sua pior fase em audiência, e como estratégia para tentar reconquistar a atenção do público, a rede de variedades da TV paga escalou o autor Walcyr Carrasco para salvar a emissora.

Isso porque, na noite desta última segunda-feira (15), o canal reestreou Verdades Secretas (2015), novela vencedora do Emmy Internacional, escrita pelo responsável por Terra e Paixão, atual folhetim das nove da Globo. A exibição da obra é de segunda à sexta-feira, na faixa das 0h.

A expectativa principal do GNT com a reapresentação é de pegar uma parte da migração do público adulto que assiste ao BBB 24, na Globo, e os 45 minutos de transmissão ao vivo no Multishow na TV por assinatura, além de aproveitar o sucesso da obra de Walcyr Carrasco, para impulsionar os índices.

Em tempo, desde 2023, o canal passou a reprisar produtos da emissora carioca, e a partir do segundo semestre, os seriados humorísticos Sob Nova Direção (2004-2007) e Os Normais (2001-2003), são veiculados no horário da manhã, e fazem sucesso.

Protagonizada por Camila Queiroz, Verdades Secretas narra a história de Arlete/Angel (Camila Queiroz), uma jovem do interior de São Paulo que chega à capital com o sonho de ser modelo, e alcança o objetivo, mas encontra uma realidade obscura no mundo da moda, e da vida pessoal.

