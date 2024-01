Atração desta quinta-feira (18/1), às 20h, no Cine Brasília, A floresta dos sussurros traz um exemplo da diversidade da produção de cinema na capital. O filme de Thiago Cazado, que conta com ele e os atores Leo Carius e William Ferreira no elenco, tem distribuidora internacional e percorrerá o circuito de pré-estreias em cidades como Curitiba e Belo Horizonte, além do eixo Rio-São Paulo.

Expressões de anseios sexuais reprimidos, em locais públicos estampam a tela. "A ideia é de representar quem recorre a lugares arriscados para resolução de conflitos e dificuldades, além de mostrar a hipocrisia, mas tudo sem julgamentos. O filme não tem imagens indigestas, tudo foi simulado: tem nudez frontal, mas é mais leve do que Vento seco, por exemplo", observa o diretor.

Aos 37 anos, Thiago, que é formado em artes cênicas pela Faculdade Dulcina, passou um ano entre edição e pré-produção do longa inspirado em realidade testemunhada no Parque da Cidade. "A fotografia é bonita e representa uma floresta. Não citamos diretamente o Parque, ele nem existe exatamente igual, na tela. A verdade é que toda a cidade grande tem lugares como esse", comenta o diretor que recorreu a região distante do centro da capital para filmagens em 25 dias. Para o evento desta quinta (18/1), os ingressos custam R$ 15 (inteira) e há recomendação para maiores de 18 anos.

Promessa de intenso debate desponta na sinopse de Segredos de um escândalo, já que esta outra estreia na telona se detém no passado da personagem Gracie Altherton-Yoo (Julianne Moore), uma mulher que, há duas décadas, teria seduzido, aos 36 anos, um rapaz de 13. Bastante valorizado na bolsa de apostas da temporada de premiações, o filme de Todd Haynes traz roteiro dos estreantes Sammy Burch e Alex Mechanik. Na base do filme dentro de um filme, a trama explora os horizontes da atriz Elizabeth Berry (Natalie Portman), que, escalada para viver Gracie em um telefilme, se aproxima da ex-estrela de cinema a fim de compor a persona dela na telinha.

Concorrente à Palma de Ouro no Festival de Cannes com o longa Sem fôlego (2017), que também tratava de enredos paralelos, com muitas décadas de distanciamento, Todd Haynes tem filmes muito potentes em reflexão como O preço da verdade (2019) que investiu no tema da degradação ambiental. Também é bastante lembrado por intensos filmes sobre paixão, entre os quais Carol e Longe do paraíso. Ainda no elenco de Segredos de um escândalo, na pele do jovem Joe, Charles Melton se sobressai como forte personagem coadjuvante.