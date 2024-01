Enquanto os brothers e sisters do BBB 24 aproveitavam a festa na noite de quarta-feira (17/1), a tiktoker Vanessa Lopes usou um pouco do tempo para organizar suas ideias enquanto conversava sozinha no Quarto Magia.

Uma das coisas que comentou foi que estudou os filmes da saga Jogos vorazes, adaptada de livros para o cinema, como uma forma de se preparar para o BBB. Além disso, ela se comparou à protagonista da história. "Eu sou a Katniss Everdeen e foi o filme que estudei para vir para cá", disse após fazer um gesto de arco e flecha.



Na sequência, ela começou a analisar a morte de abelhas, fazendo uma analogia à participação dela no BBB. "A abelha, quando pica, morre por dentro. O intestino dela sai junto e ela vai morrendo. Pode ser pra proteger quem ama, porque ela é leal, ou pode ser para se proteger, mas ela vai morrer", disse.

Ela comparou a situação com o fato da assessoria dela ter escolhido o emoji de abelha para ela usar no BBB.

Estou suspeitando que a Vanessa Lopes descobriu só o que os loucos sabem, sério KKKKKKKKKKKK#BBB24 pic.twitter.com/qY12Dlz2VX — Bel (@belpiress) January 18, 2024

"Não tô atrás de namorado"

Vanessa continuou falando no quarto quando disparou que tem um namorado fora da casa, fato que não havia sido revelado por ela até então. "Não tô atrás de namorado. Eu já tenho um, f*da-se, e pelo visto ele tá vendo tudo. F*da-se, te amo e caguei. É um jogo!", disse.

"Eu tô no jogo e sou uma das protagonistas e é isso. Eu só espero uma coisa, que quem tiver coração bom saia dessa merda bem. F*da-se, é para isso que eu vim para cá", continuou a tiktoker.

"É gente, eu acho que eu tinha que endoidar mesmo. Brasil todo assistindo, um monte de país assistindo e eu tô louca, mas não tanto. Só li (o jogo) errado.", finalizou.