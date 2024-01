BBB 24: Esposa explica choro de Luigi segurando os cabelos: "Meu"

Um dos participantes da 24ª edição do Big brother Brasil, Lucas Luigi viralizou nas redes com um vídeo em que chorava ao som da música Meu abrigo, do Melim, enquanto segurava os dreads que ostenta.

Muitos ficaram curiosos sobre o motivo do choro e na noite desta quarta-feira (18/1), a esposa dele, a dançarina Hellena Claudia, com quem Luigi tem um filho de três anos chamado Dominic, revelou o motivo da atitude do marido.

"(O dread) foi feito com o meu cabelo, quando eu raspei tudo. Aí ele disse que ia colocar nos dreads dele para a gente estar juntinho", revelou Helena.

Confira:

Vídeos que viralizaram

Mas não foi só o vídeo dele que viralizou. Na noite de quarta, na edição do programa, o BBB fez um VT exclusivo para enaltecer a participação de Luigi. Outras cenas também viralizaram, confira:

O Luigi como Bruxo no Rio: “Deus é tão Maravilhoso que o Sol sumiu” KKKKKKK #BBB24 pic.twitter.com/7Yiaik8Mwm — ???????? (@Dieralisson) January 12, 2024

o luigi limpando a câmera KKKKKKKKKKKKKKKK TÔ MORRENDO #BBB24 pic.twitter.com/Ub1VdAaoJK — gabys ???? (@colorswiak) January 17, 2024

yasmin fazendo a analogia perfeita de alice no país das maravilhas falando que o luigi é a lagarta que fuma #bbb24 pic.twitter.com/PW8WBu1Vjf — paiva em #bbb24 (@paiva) January 17, 2024

bin laden dando em cima de giovanna na tora e luigi dizendo que tá se sentindo numa novela mexicana ao vivo KKKKKKK amo esse núcleo do elenco #BBB24 pic.twitter.com/bXVNmntT3U — escrava da OAB (@thaiisportela) January 17, 2024

OS CARAS PULANDO NA PITEL E FERNANDA E O LUIGI DE LONGE APONTANDO PARA O ANEL PORQUE É CASADO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK



AI, ELE É DEMAIS CARA. #BBB24 pic.twitter.com/0UolqNdZ5O — thiago (@httpsrealitys) January 17, 2024

Simplesmente o Luigi roubando a cena dançando Michael Jackson.



ELE É O BOM DEMAIS!!!! #BBB24 pic.twitter.com/O19CutgUhT — thiago (@httpsrealitys) January 18, 2024

Luigi DO NADA orando pedindo pra Deus abençoar os dummies por trabalhar na realização de sonhos e pedindo pra os orixás abriram os caminhos dos dummies como abriram pra ele.. o melhor é o “axé axé” e a jogada de cabelo no final #BBB24 pic.twitter.com/6CMUlf2gh2 — Caio jornalista. (@caioxe) January 18, 2024